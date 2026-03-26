Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε στην παράταση την Μπασκόνια με 108-100 και μπαίνει στους διεκδικητές της έκτης θέσης – Δείτε τη βαθμολογία

Με μια αντεπίθεση διαρκείας ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να νικήσει με 108-100 την Μπασκόνια, μπαίνοντας στο γκρουπ των πέντε ομάδων που συνωστίζονται στην 6η θέση της Euroleague.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Βελιγραδίου ανέβηκε στο 19-14 (12-5 εντός και 7-9 εκτός έδρας), κι έπιασε Ζάλγκιρις, Μονακό, Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα στη διεκδίκηση της έκτης θέσης της κανονικής περιόδου που οδηγεί απευθείας στα playoffs της διοργάνωσης.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος η Μπασκόνια προηγήθηκε για πρώτη φορά και η διαφορά, μάλιστα, έφτασε στο +13 στο Β΄ ημίχρονο. Τότε ξεκίνησε η σερβική αντεπίθεση, με «μπροστάρη» τον Μπάτλερ. Τα πάντα κρίθηκαν στην παράταση όπου ο Τσίμα Μονέκε οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 108-100.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Τρεντ Φόρεστ που έκανε ρεκόρ καριέρας, ακολούθησαν ο Τιμοτέ Λουγουαγού-Καμπαρό κι ο Κλέμεν Φρις. Οι Βάσκοι έδωσαν μεγάλη μάχη, προς τιμήν τους, στο τέλος όμως έμειναν από δυνάμεις.

Τα δεκάλεπτα: 27-28, 52-42, 67-66, 91-91 (κ.α.), 100-108

Όλα τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής της Euroleague:

Τρίτη, 24 Μαρτίου

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Παναθηναϊκός 104-107

Βαλένθια (Ισπανία)–Ολυμπιακός 85-84

Μονακό (Μονακό)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 90-85

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 78-71

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 94-89

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)– Αναντολού Εφές (Τουρκία) 78-71

Παρτιζάν (Σερβία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 79-78

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 92-83

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

Μπασκόνια (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 100-108

Η βαθμολογία

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore