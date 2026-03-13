Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας «προσγείωσε» τη Φενερμπαχτσέ – Σπουδαίο «διπλό» της Χαποέλ στη Βαρκελώνη – Δείτε τη βαθμολογία

Ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε τέλος στο Βελιγράδι στο αήττητο σερί των εννέα νικών της Φενερμπαχτσέ κάνοντας παράλληλα ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την διατήρηση του στην εξάδα που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι Σέρβοι επικράτησαν με 79-73 της πρωταθλήτριας Ευρώπης, για την 31η αγωνιστική και βελτίωσαν σε 18-13 το ρεκόρ τους. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Τσίμα Μονέκε να ξεχωρίζει (21π.) «προσγείωσαν» το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, το οποίο παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-8.

Η Φενέρμπαχτσε τελείωσε τον αγώνα με χαμηλά ποσοστά στα σουτ και 14 λάθη, πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (17/3. Σημαντικές φάσεις στην τέταρτη περίοδο, όπως τα καλάθια του Νουόρα (14π.) και η καταλυτική προσφορά του Μπάτλερ (12π.) στα τελευταία λεπτά, καθόρισαν την έκβαση του αγώνα.

Με πόντους από αιφνιδιασμούς, λάθη των αντιπάλων και επιθετικά ριμπάουντ, ο Ερυθρός Αστέρας έδειξε αποτελεσματικότητα και χαρακτήρα, σφραγίζοντας μια νίκη-ορόσημο στην πορεία προς την εξάδα.

Από τη Φενερμπαχτσέ ξεχώρισαν οι Ουέιντ Μπόλντγουϊν και Μπόνζι Κόλσον με 16 και 15 πόντους, αντίστοιχα, ενώ στους 14 σταμάτησε ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 33-42, 61-56, 79-73

Σπουδαίο «διπλό» της Χαποέλ

Η Χαπέλ Τελ Αβίβ πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό με 80-75 στην έδρα της Μπαρτσελόνα, για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη εξαργύρωσε την άμυνα της δεύτερης περιόδου, όταν περιόρισε τους Καταλανούς στους 14 πόντους και την ψυχραιμία που επέδειξε παρά το… νεκρό επιθετικά εξάλεπτο της στην τέταρτη περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 40-46, 61-66, 75-80

Οι Ισραηλινοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-11 και παρέμειναν στην εξάδα που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ, έχοντας δύο παιχνίδια λιγότερα, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στη δέκατη θέση (ανέβηκε στην 9η ο Παναθηναϊκός) με ρεκόρ 17-14.

Κορυφαίοι για τη Χαποέλ ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, και ο Νταν Οτούρου που έδωσε ρεσιτάλ με 22 πόντους και 10/11 δίποντα.

Παρά τις προσπάθειες των Γουίλ Κλάιμπερν (15π.) και Κέβιν Πάντερ (17π.), η Μπαρτσελόνα πλήρωσε τις απουσίες των Νίκο Λαπροβίτολα και Τόκο Σενγκέλια.

Όλα τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής της Euroleague

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παρτιζάν (Σερβία) 82-88

Πέμπτη 12 Μαρτίου

Μονακό (Μονακό)–Ολυμπιακός 81-80

Παναθηναϊκός–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 92-88

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μπασκόνια (Ισπανία) 100-94

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 80-81

Παρί (Γαλλία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 90-81

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 96-79

Παρασκευή 13 Μαρτίου

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 79-73

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 75-80

Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 96-87

Η Βαθμολογία



Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore