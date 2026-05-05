Euroleague: Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τη Μονακό κι «έφυγε» πανηγυρικά για φάιναλ φορ

Ο Ολυμπιακός… σκούπισε τη Μονακό και προκρίθηκε πανηγυρικά στο 15ο φάιναλ φορ της Ιστορίας του και πέμπτο διαδοχικό! Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα με 105-82 από το Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό, στο Game 3 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, γράφοντας το 3-0 και παίρνοντας το πρώτο «εισιτήριο» για το φάιναλ φορ της Αθήνας!

O «Θρύλος» επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί νικώντας για τρίτη φορά την Μονακό, με 105-82, κλείνοντας θέση στο Final Four της Αθήνας. Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός σημείωσε 13 τρίποντα στο ημίχρονο, ισοφαρίζοντας την καλύτερη του επίδοση στην Euroleague.

Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ήθελε την νίκη για να κλειδώσει την είσοδο του στο Final Four της Αθήνας, η Μονακό μπήκε αρκετά ορεξάτη για να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα των Πειραιωτών. Ο Τζέιμς και ο Χέιζ βρήκαν στόχο στις πρώτες επιθέσεις των Γάλλων για το 7-0. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να σκοράρει από το τρίποντο με τον Γουόκαπ για το 7-3, ενώ στην συνέχεια μπήκαν και οι Βεζένκοφ-Φουρνιέ, καθώς έφεραν τους “ερυθρόλευκους” μπροστά στο σκορ με 18-15. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 17-26 και την Μονακό να μην μπορεί να βρει εύκολα σκορ.

Στην δεύτερη περίοδο, οι Πειραιώτες συνέχισαν στο ίδιο επίπεδο, καθώς η Μονακό είχε αρκετά μικρό rotation και οι αντοχές των παικτών της, ήταν αρκετά περιορισμένες με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός και πάλι με τους Φουρνιέ-Βεζένκοφ, αλλά και τον Γουόκαπ που ήταν αρκετά δραστήριος επιθετικά, έφτασε την διαφορά στο +21 και το 61-40, με τους Μονεγάσκους να είναι απλά παρατηρητές στην συγκεκριμένη κατάσταση και τους Πειραιώτες να είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στο Final Four.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105