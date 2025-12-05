Euroleague: Πάρτι με ρεκόρ της Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο» – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Μπορεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε να αναβλήθηκε εξαιτίας της ισχυρής καταιγίδας που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Αττική, ωστόσο το… πρώτο μέρος της 14ης αγωνιστικής της Euroleague συνεχίστηκε κανονικά.

Με νίκη άρχισε η «μετά Ομπράντοβιτς» εποχή για την Παρτιζάν. Η σερβική ομάδα με υπηρεσιακό τον Μίρκο Οτσόκολιτς στον πάγκο της, επιβλήθηκε 92-85 στο Βελιγράδι για την 5η νίκη της σε 14 αγώνες της Euroleague, ισοβαθμώντας πλέον στην κατάταξη με την αποψινή της αντίπαλο.

Η Μπάγερν ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο glass floor της “Belgrade Arena” και πήρε το προβάδισμα. Με τον Φόιγκτμαν σε μεγάλη βραδιά κατάφερε να «χτίσει» διαφορά από την αρχή (5-14 στο 4΄) την οποία πρακτικά συντήρησε μέχρι το ημίχρονο (36-43). Η αντεπίθεση των γηπεδούχων άρχισε στο τρίτο δεκάλεπτο, με «μπροστάρη» τον Ντουέιν Ουάσινγκτον ο οποίος οδήγησε την ομάδα του, στην ανατροπή της κατάστασης (49-48 στο 25΄).

Η Παρτιζάν έγινε «αφεντικό» και απέκτησε «αέρα» 13 πόντων με πέντε συνεχόμενους του Νικ Καλάθη στο 33΄ (75-62). Η Μπάγερν προσπάθησε να αντιδράσει (79-77), αλλά ο Ουάσινγκτον ήταν και πάλι εκεί για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη με 92-85. Κορυφαίος ο Αμερικανός γκαρντ με 22π. και 5/6 τρίποντα, ακολούθησε ο συμπατριώτης του Ταϊρίκ Τζόουνς με 21π. (9/11 δίποντα) και 10ρ. ενώ ο Καλάθης είχε 9π., 4ρ., 4ασ. και κανένα λάθος στην πιο μεστή εμφάνισή του με την Παρτιζάν. Από πλευράς Γερμανών ο Ντινγουϊντι «βομβάρδισε» με 25π. αλλά δεν ήταν αρκετό.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 36-43, 64-58, 92-85

«Καρδιοχτύπησε» η Χαποέλ Τελ Αβίβ απέναντι στην ουραγό Βιλερμπάν, αλλά τελικά με ανατροπή υπερασπίστηκε την… ουδέτερη έδρα της στη Βουλγαρία, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 10-4. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 87-80 των Γάλλων, για την 14η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους στην 11η ήττα τους.

Οι Ισραηλινοί βρέθηκαν στο 34΄ στο -11 (66-77), αλλά βρήκαν το… ξέσπασμα που αναζητούσαν από την αρχή του αγώνα και με πρωταγωνιστή τον Μπλέικνι απάντησαν με σερί 17-0(!) για το προσπέρασμα στο 39΄ (83-77), «κλειδώνοντας» την επιστροφή τους στις νίκες, μετά την εντός έδρας ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κορυφαίος των νικητών που τα… έσπασαν από τα 6,75 (5/18 τρίποντα) ο Νταν Ουτούρου με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από 16 πόντους σημείωσαν οι Αντόνιο Μπλέικνι και Τζόναθαν Μότλεϊ. Από τη Βιλερμπάν, δεν αρκούσαν οι 20 πόντοι του Νάντο ντε Κολό για την έκπληξη.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-41, 64-64, 87-80

Πάρτι με ρεκόρ της Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο»

Με ρεκόρ παραγωγικότητας, η Μονακό μετέτρεψε σε… μονόλογο τον γαλλικό «εμφύλιο» της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 9-5 και παραμένοντας σε… τροχιά κορυφής. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 125-104 την Παρί, σημειώνοντας στο Πριγκιπάτο την κορυφαία επίδοση στην Ιστορία της EuroLeague, σε αναμέτρηση χωρίς παράταση. Το προηγούμενο ρεκόρ πόντων ομάδας σε έναν αγώνα, το είχαν ο Παναθηναϊκός (123π. απέναντι στη Ροάν το 2007) και η Μακάμπι (123π. απέναντι στη Σκαβολίνι το 2004).

Η Μονακό μπήκε με το… πόδι κολλημένο στο γκάζι της επίθεσης στον αγώνα, φορτώνοντας από το πρώτο δεκάλεπτο με 36 πόντους το καλάθι της Παρί. Με διάρκεια στο κομμάτι της «εκτέλεσης» και με την άμυνα να μπαίνει στη… εξίσωση στη δεύτερη περίοδο, οι Μονεγάσκοι εξασφάλισαν στο ημίχρονο μία διαφορά 12 πόντων (58-46) και δεν κοίταξαν πίσω… Για την Ιστορία, η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 28 πόντους στο 39΄ (125-97), για να γραφτεί το τελικό 125-104 και η Μονακό να σημειώσει το «2 στα 2» επί της Παρί σε μία εβδομάδα, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη στο Κύπελλο Γαλλίας (φάση των «16»).

Κορυφαίος των νικητών ο Έλι Οκόμπο με 26 πόντους, ενώ στους 22 σταμάτησε ο Στραζέλ, στους 16 ο Τζέιμς και στους 14 ο Μίροτιτς. Από την Παρί πάλεψαν οι Ρόμπινσον και Ρόντεν με 24 και 22 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 36-29, 58-46, 91-70, 125-104

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ EUROLEAGUE

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 75-81 Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83 Μονακό – Παρί 125-104 Παρτιζάν – Μπάγερν Μονάχου 92-85 Χαποέλ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 87-80 Παναθηναϊκός – Βαλένθια 05/12 (21:15) Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 05/12 Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 05/12 Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι 05/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ