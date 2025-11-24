Euroleague: Παραιτήθηκε ο Έτορε Μεσίνα από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο – Αναλαμβάνει ο Πέπε Ποέτα

Πολύ σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στις τάξεις της Αρμάνι Μιλάνο, με τον Έτορε Μεσίνα να εγκαταλείπει τη θέση του πρώτου προπονητή της ομάδας, στην οποία θα τον αντικαταστήσει ο Πέπε Ποέτα.

Ο πολύπειρος Ιταλός θα παραμείνει στο σύλλογο ως σύμβουλος του προέδρου Λέο Ντελ’Όρκο, συμβάλλοντας στη διαχείριση και το σχεδιασμό της ομάδας.