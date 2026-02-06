Euroleague: Πισωγύρισμα του Παναθηναϊκού, απόδραση της «Φενέρ» από το Παρίσι, σπουδαίο «διπλό» της Βαλένθια – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Τα προβλήματα που είχε καταφέρει προσωρινά να κρύψει ο Παναθηναϊκός κάτω από το… «γυάλινο πάτωμα» του Telecom Center Athens, ήρθαν με ορμή στην επιφάνεια στο Βελιγράδι. Οι «πράσινοι» γνώρισαν βαριά ήττα με 78-62 από την Παρτιζάν, για την 27η αγωνιστική της Euroleague, και υποχώρησαν στο 16-11, με την παρουσία τους στην εξάδα να βρίσκεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση. Παράλληλα, η Φενερμπαχτσέ πέρασε «διά πυρός και σιδήρου» από το Παρίσι με 92-90 επί της Παρί, η Μπάγερν νίκησε τη Μονακό με 91-82, η Βαλένθια πήρε τεράστιο «διπλό» στο Τελ Αβίβ με 104-99 στην παράταση απέναντι στη Χαποέλ, ενώ η Ντουμπάι επιβλήθηκε της Ρεάλ Μαδρίτης με 93-85, ολοκληρώνοντας τη «διαβολοβδομάδα» της χωρίς απώλειες.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε καλά στο ματς, όμως μετά το πρώτο δεκάλεπτο έχασε εντελώς τον έλεγχο. Η Παρτιζάν κυριάρχησε στο παρκέ, εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα και στο 31΄ ξέφυγε με +26 (68-42), «κλειδώνοντας» τη νίκη. Ο Κώστας Σλούκας έμεινε στους 4 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ επίσης σημείωσε 4 πόντους, πριν αποχωρήσει τραυματίας στο 33ο λεπτό. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποβλήθηκε στο 29΄ για σπρώξιμο στον Λάκιτς, σε μια φάση που φανέρωσε την αγωνιστική αποδιοργάνωση του Παναθηναϊκού. Μοναδικός διψήφιος ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 21 πόντους, σε μια ομάδα που είχε 20 λάθη και 4/19 τρίποντα. Από την Παρτιζάν ξεχώρισαν οι Κάμερον Πέιν (18π.), Άιζακ Μπόνγκα (16π.) και Στέρλινγκ Μπράουν (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62.

Στο Παρίσι, η Φενερμπαχτσέ αν και βρέθηκε πίσω με 16 πόντους διαφορά, ανέτρεψε το παιχνίδι και επικράτησε 92-90 της Παρί, παραμένοντας πρώτη στη βαθμολογία με 17-9. Οι γηπεδούχοι έκαναν ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο, μετατρέποντας το 47-43 σε 65-49, όμως οι Τούρκοι με αντεπίθεση διαρκείας και κρίσιμους πόντους του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (19π.) ανέτρεψαν τα δεδομένα. Ο Ντε Κολό με τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Για την Παρί ξεχώρισαν οι Ίφι (21π.) και Ρόντεν (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 45-40, 68-62, 90-92.

Η Μπάγερν συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καθώς πέτυχε την τέταρτη διαδοχική νίκη της, επικρατώντας 91-82 της Μονακό. Οι Βαυαροί (12-15) έλεγξαν πλήρως τον ρυθμό από το ξεκίνημα και δεν απειλήθηκαν ποτέ, την ώρα που η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υπέστη την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της (15-12). Ο Αϊζέια Μάικ σημείωσε κρίσιμο τρίποντο (79-67) πέντε λεπτά πριν το φινάλε, «κλειδώνοντας» τη νίκη. Κορυφαίος για τη Μπάγερν ήταν ο Αντρέας Ομπστ με 19 πόντους (5/11 τρίποντα), ενώ ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό τελείωσε με 30 πόντους, χωρίς ωστόσο να αποφύγει την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 48-39, 68-63, 91-82.

Στο Τελ Αβίβ, η Βαλένθια πήρε τεράστια νίκη με 104-99 στην παράταση επί της Χαποέλ, φτάνοντας στο 17-10 και πιάνοντας την αντίπαλό της στην τρίτη θέση. Στην κανονική διάρκεια το σκορ ήταν 88-88, με τους Ισπανούς να δείχνουν ψυχραιμία στο τέλος και να παίρνουν τη νίκη χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Ζαν Μοντέρο (29π., 8ρ., 39 βαθμοί αξιολόγησης). Ο Ρίβερς πρόσθεσε 20 πόντους, ενώ από τη Χαποέλ ο Γιαβ Μαντάρ έκανε ρεκόρ καριέρας με 20 πόντους και ο Μπλέικνι είχε 23.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 49-36, 73-61, 88-88 (κ.δ.), 99-104.

https://www.youtube.com/watch?v=U2XPjDHof9M

Η Ντουμπάι, από την πλευρά της, ολοκλήρωσε αήττητη τη «διαβολοβδομάδα» της, επικρατώντας 93-85 της Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα των Εμιράτων βελτίωσε το ρεκόρ της σε 13-14 και παραμένει στο παιχνίδι της δεκάδας. Μετά το 11-19 του πρώτου δεκαλέπτου, αντέδρασε, προσπέρασε στο τρίτο (69-68) και κράτησε το προβάδισμα μέχρι τέλους. Πρωταγωνιστής ήταν ο Τζάναν Μούσα με 20 πόντους (9/9 βολές) απέναντι στην πρώην ομάδα του, ενώ για τη Ρεάλ ο Φακούντο Καμπάτσο σημείωσε 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 37-44, 69-68, 93-85.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου

Παρτιζάν (Σερβία)–Παναθηναϊκός 78-62

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 93-85

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βαλένθια (Ισπανία) 99-104 παρ. (88-88κ.α.)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Μονακό (Μονακό) 91-82

Παρί (Γαλλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 90-92

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 21:15

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπασκόνια (Ισπανία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Η βαθμολογία (σε 27 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore