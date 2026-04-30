Euroleague: Προβάδισμα 1-0 για την Ρεάλ Μαδρίτης που νίκησε 86-82 την Χάποελ Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 86-82 και έκανε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague, σε μια αναμέτρηση όπου οι Ισπανοί κυριάρχησαν για περίπου 35 λεπτά, αλλά στο φινάλε χρειάστηκε να αντέξουν την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Το Game 2 είναι προγραμματισμένο για τη 1/5 και πάλι στη Μαδρίτη, πριν η σειρά μεταφερθεί στην έδρα της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή στις αρχές της τέταρτης περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 48-33, 70-55, 86-82

Οι Μαδριλένοι μπήκαν δυνατά, παρά τον τραυματισμό του Έντι Ταβάρες στο 3ο λεπτό (αριστερό γόνατο, δεν επέστρεψε στο παρκέ), και με πρωταγωνιστή τον Φακούντο Καμπάτσο επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 27-18. Στη συνέχεια αύξησαν τη διαφορά ακόμη και στους 20 πόντους (46-26 στο 17΄), ελέγχοντας το παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 48-33.

Η Χάποελ επιχείρησε να αντιδράσει στην τρίτη περίοδο, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά, καθώς η Ρεάλ διατήρησε διψήφια διαφορά (70-55). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με +18, αλλά χαλάρωσαν, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να μειώσουν σε 86-82 στα τελευταία δευτερόλεπτα, που ήταν και τελικό σκορ.

Κορυφαίος των νικητών ο Φακούντο Καμπάτσο με 21 πόντους, ενώ από τη Χάποελ πάλεψαν οι Μπλέικνι και Οτούρου (17ρ.) με 25 και 20 πόντους, αντίστοιχα.

ΡΕΑΛ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Καμπάτσο 21 (6), Λάιλς 13 (2), Χεζόνια 11, Ντεκ 10, Οκεκέ 6, Γκαρούμπα 6, Φελίζ 6, Μαλεντόν 5, Λεν 4, Ταβάρες 2, Αμπάλδε 2, Γιουλ.

ΧΑΠΟΕΛ (Δημήτρης Ιτούδης): Μπλέικνι 25 (6), Οτούρου 20, Μίτσιτς 15 (2), Τζόουνς 14 (1), Ουάινραϊτ 6 (2), Οντιάσε 2, Μότλεϊ 0, Μπράιαντ 0, Έντουαρντς 0, Μάλκολμ 0, Ράντολφ 0.

Όλα τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα στα πλέι οφ:

Ολυμπιακός – Μονακό 1-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 30/4 21:00

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 0-1

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 30/4 21:45

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 30/4 20:45

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 1/5 21:45

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 5/5 19:00

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί