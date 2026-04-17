Euroleague: Πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης ο Σάσα Βεζένκοφ – Πρωτιά στα ριμπάουντ για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ κατέκτησε το Alphonso Ford Trophy, δηλαδή το βραβείο του πρώτου σκόρερ της κανονικής περιόδου της Euroleague, ολοκληρώνοντας μια σταθερά υψηλού επιπέδου σεζόν.

Ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 19,4 πόντους ανά αγώνα, διατηρώντας την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ. Οι Ιφί και Ναν χρειάζονταν πάνω από 30 πόντους στα τελευταία παιχνίδια τους για να τον ξεπεράσουν, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη, γεγονός που «κλείδωσε» την κορυφή για τον παίκτη των «ερυθρόλευκων». Πλέον, ο ίδιος, όπως και ο Ολυμπιακός, στρέφουν την προσοχή τους στα Play Offs, αναμένοντας τον αντίπαλο της ομάδας.

Με την κατάκτηση του συγκεκριμένου τίτλου, ο Βεζένκοφ έφτασε τα δύο Alphonso Ford Trophy στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας τη συνέπειά του στο υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την Μπασκόνια, της οποίας παίκτης έχει αναδειχθεί τρεις φορές πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, με την ισπανική ομάδα να έχει καταγράψει αντίστοιχη επίδοση με τον Ρακότσεβιτς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βεζένκοφ είχε κατακτήσει το ίδιο βραβείο τη σεζόν 2022-2023, ενώ τη σεζόν 2009-2010 ο Λίνας Κλέιζα είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Πρωτιά και για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ

Στο κομμάτι των ριμπάουντ, την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου κατέκτησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος σημείωσε 7,14 ριμπάουντ ανά αγώνα. Τον Σέρβο σέντερ ακολούθησε ο Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 7,06, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Ταβάρες (6,76), Ερνανγκόμεθ (6,74) και Βεζένκοφ (6,65).