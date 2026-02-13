Euroleague: Σε τροχιά κορυφής παρέμεινε ο Ολυμπιακός, σοκ για την Μπαρτσελόνα, τρίτη σερί νίκη για την Εφές – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ένα απίθανο τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ από τα 9 μέτρα, 54 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 στο κατάμεστο ΣΕΦ, για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σημείωσε την έκτη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη της και τη δέκατη στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια, μειώνοντας τη διαφορά από την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ στη μία νίκη, η οποία έχει δύο αγώνες λιγότερους και αντιμετωπίζει αύριο (13/2) τον Παναθηναϊκό.

Τη νίκη του Ολυμπιακού υπέγραψαν οι Σάσα Βεζένκοφ (23π., 3/6 τρίποντα, 8ρ.), Εβάν Φουρνιέ (18π., 4/10 τρίποντα, 3ρ.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (17π., 4/9 τρίποντα), ενώ ο Τόμας Ουόκαπ μοίρασε 10 ασίστ και σημείωσε 5 πόντους. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 18-9 με έναν αγώνα λιγότερο.

Από την άλλη πλευρά, ο Ερυθρός Αστέρας, αν και βρέθηκε πίσω με 14 πόντους διαφορά, κατάφερε να μειώσει στο φινάλε, όταν ο Τσίμα Μονέκε πέτυχε τρίποντο για το 90-86 στα 25΄΄ πριν τη λήξη. Οι Σέρβοι, όμως, δεν απέφυγαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους (16-12), μετά από εκείνη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ξεχώρισαν για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ο Τζόρνταν Ενβόρα (21π., 6ρ.), ο Τζάρεντ Μπάτλερ (15π.) και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (11π., 8ασ.), ενώ οι Σέρβοι είχαν υπεροχή στα ριμπάουντ (38-32). Ωστόσο, η διαφορά κρίθηκε στα τρίποντα (14/35 για τον Ολυμπιακό έναντι 8/26 των Σέρβων). Οι Πειραιώτες είχαν 23 ασίστ για 14 λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι κατέγραψαν 18 ασίστ και 13 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86

Σοκ για την Μπαρτσελόνα

Η Παρί έκανε τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς στη Βαρκελώνη, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 85-74 στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής. Οι Γάλλοι, που αγωνίζονται για το γόητρο (9-18), εκμεταλλεύτηκαν την κακή τρίτη περίοδο των Καταλανών και πήραν ένα σπουδαίο «διπλό».

Η Μπαρτσελόνα, που πλέον έχει έξι ήττες στα τελευταία έντεκα παιχνίδια (17-11), «κατέρρευσε» στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους 28-12 και μετέτρεψαν το 43-39 σε 67-55. Από εκείνο το σημείο, οι Γάλλοι κράτησαν τα ηνία μέχρι το τέλος, παίρνοντας μια δίκαιη νίκη απέναντι σε μια απογοητευτική «Μπάρτσα».

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ναντίρ Ιφί (21π.), ενώ ακολούθησαν οι Λαμάρ Στίβενς (15π.) και Τζάστιν Ρόμπινσον (15π.). Κορυφαίος για τους γηπεδούχους αναδείχθηκε ο Τόρνικε Σενγκέλια (11π., 3ρ., 4ασ.).

Εύκολη επικράτηση της Βαλένθια επί της Βιλερμπάν

Η Βαλένθια δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στη Βιλερμπάν, επικρατώντας με 82-67, για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ανέβηκε στο 18-10, παραμένοντας στη μάχη για μία θέση στις πρώτες δύο της κατάταξης, ενώ οι Γάλλοι έπεσαν στο 7-21.

Οι Ισπανοί πήραν από νωρίς προβάδισμα και καθάρισαν το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, όταν προηγήθηκαν με +19 (64-45). Ξεχώρισαν οι Ντάριους Τόμπσον (14π., 4/5 τρίποντα) και Ζαν Μοντέρο (14π., 3ασ.), ενώ για τη Βιλερμπάν, ο Έντουϊν Τζάκσον αποτέλεσε τη μοναδική «όαση» με 20 πόντους και 6/7 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 44-33, 64-45, 82-67

Τρίτη σερί νίκη για την Αναντολού Εφές

Η Αναντολού Εφές εντυπωσίασε στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας με 91-60 της Βίρτους Μπολόνια, πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο ανέβηκε στο 9-19, ενώ οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 12-16, μένοντας πέντε θέσεις κάτω από τη δεκάδα που οδηγεί στα Play-In.

Οι Τούρκοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους. Προηγήθηκαν 22-19 στο πρώτο δεκάλεπτο και παρά την προσπάθεια της Μπολόνια στο δεύτερο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +8 (43-35). Στην επανάληψη, η Εφές κυριάρχησε ολοκληρωτικά, φτάνοντας τη διαφορά έως και τους 33 πόντους (86-53 στο 38΄).

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κόουλ Σουίντερ (22π., 6/7 τρίποντα), ενώ από τη Βίρτους ξεχώρισαν οι Σμάιλαγκιτς και Μόργκαν με 12 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 43-35, 64-45, 91-60

Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 111-106

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86

Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85

Βαλένθια – Βιλερμπάν 82-67

Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/2 στις 20:00

Μονακό – Μπασκόνια 13/2 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 13/2 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 13/2 στις 21:30

Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 13/2 στις 21:30

H κατάταξη της Euroleague

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

*Εκκρεμούν: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3), Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3).

Το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής