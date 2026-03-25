Euroleague: Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, «πράσινη» λάβα στο Σαράγεβο – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός έχασε σημαντική ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του στην πρώτη τετράδα της Euroleague, καθώς ηττήθηκε με 85-84 από τη Βαλένθια εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποχώρησε στο 22-12, ενώ οι Ισπανοί ανέβηκαν στο 21-12 και μπήκαν ξανά δυναμικά στη διεκδίκηση του πλεονεκτήματος έδρας.

Το φινάλε που έκρινε το ματς

Η εξέλιξη της αναμέτρησης άφησε πικρή γεύση στους «ερυθρόλευκους», καθώς ο Εβάν Φουρνιέ από πρωταγωνιστής εξελίχθηκε σε μοιραίο παίκτη. Ο Γάλλος έδωσε προβάδισμα με τρίποντο για το 83-84 στα 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ωστόσο στη συνέχεια υπέπεσε σε φάουλ στον Ζαν Μοντέρο στα 2,3 δευτερόλεπτα. Ο Σέρχιο Ντε Λαρρέα εκτέλεσε τις βολές, διαμόρφωσε το τελικό σκορ και στην τελευταία επίθεση ο Φουρνιέ αστόχησε.

Η Βαλένθια βρέθηκε πίσω στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να φτάνει έως και το +9 (39-48), ωστόσο οι γηπεδούχοι παρέμειναν κοντά στο σκορ και εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη στο φινάλε. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν αστοχία, ακόμη και από τη γραμμή των βολών, στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων

Από πλευράς Ολυμπιακού, ξεχώρισαν οι Βεζένκοφ (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Τζόουνς (9 πόντοι, 8 ριμπάουντ), ενώ ο Φουρνιέ είχε 12 πόντους και 5 ασίστ. Διψήφιοι ήταν επίσης οι Ουόρντ (15 πόντοι) και Πίτερς (10 πόντοι). Για τη Βαλένθια, σημαντική συμβολή είχαν οι Μπαντιό (15 πόντοι) και Μοντέρο (13 πόντοι, 6 ασίστ).

Νίκες για Ρεάλ και Παρτίζαν

Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 92-83 και ανέβηκε στο 21-12, ενισχύοντας τη θέση της στην πρώτη τετράδα. Οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο από νωρίς και διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Χεζόνια με 15 πόντους, ενώ ο Καμπάτσο πρόσθεσε 11 πόντους και 5 ασίστ.

Στο Βελιγράδι, η Παρτίζαν επικράτησε της Βιλερμπάν με 79-78 σε ένα παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Τζόουνς να ευστοχεί σε καθοριστική βολή στα τελευταία δευτερόλεπτα και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του.

«Διπλό» για Παναθηναϊκό – Μάχη για την εξάδα

Σημαντικό «διπλό» σημείωσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε της Dubai BC με 107-104 και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 19-14, παραμένοντας σε τροχιά εξάδας. Οι «πράσινοι» βρήκαν λύσεις στην επίθεση, με τους Όσμαν (23 πόντοι), Χέιζ-Ντέιβις (22 πόντοι) και Ναν (21 πόντοι) να οδηγούν την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη νίκη.

Η Μονακό επέστρεψε από διψήφια διαφορά και νίκησε την Αρμάνι με 90-85, φτάνοντας και αυτή στο 19-14, ενώ η Ζαλγκίρις επιβλήθηκε της Μπάγερν με 78-71 και παρέμεινε στο ίδιο ρεκόρ, διατηρώντας τις ελπίδες της για είσοδο στην εξάδα.

Μακάμπι «ζωντανή», Φενέρ στην κορυφή

Τέλος, η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέτυχε σημαντική νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με 94-89, παραμένοντας «ζωντανή» στη μάχη για τα play in, την ώρα που οι Τούρκοι παρέμειναν στην κορυφή με ρεκόρ 23-10.

Η 33η αγωνιστική διατήρησε ανοιχτά όλα τα μέτωπα στη βαθμολογία, με τη μάχη για την τετράδα, την εξάδα και τα play in να κορυφώνεται ενόψει της τελικής ευθείας της κανονικής περιόδου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τρίτη 24/3

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 94-89

Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85

Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 78-71

Dubai Basketball-Παναθηναϊκός 104-107

Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές 78-71

Βαλένθια-Ολυμπιακός 85-84

Παρτίζαν-Βιλερμπάν 79-78

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83

Τετάρτη 25/3

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τετάρτη 31/3

Βίρτους Μπολόνια-Παρί

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-10 Ολυμπιακός 22-12 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11 Βαλένθια 21-12 Ρεάλ Μαδρίτης 20-12 Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14

Μονακό 19-14 Παναθηναϊκός 19-14 Μπαρτσελόνα 19-14 Ερυθρός Αστέρας 18-14

Dubai Basketball 17-16 Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16 Αρμάνι Μιλάνο 16-17 Βίρτους Μπολόνια 13-19 Μπάγερν Μονάχου 13-20 Παρτίζαν 12-20 Παρί 12-21 Αναντολού Εφές 10-22 Μπασκόνια 9-23 Βιλερμπάν 8-24

Επόμενη αγωνιστική (34η)

Τρίτη 10/3

Παρί-Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν

21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3