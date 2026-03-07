Euroleague (30ή Αγωνιστική): Η Παρί πέρασε και από την έδρα της Μπασκόνια – Δείτε τη βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού

Η Παρί έκανε για μια ακόμα αναμέτρηση… τα δικά της, στο μάτς που ξεχώρισε στη 30ή αγωνιστική της Euroleague, πέραν της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το σύνολο του Ταμπελίνι έκαναν φύλλο και φτερό την άμυνα της Μπασκόνια, η οποία δεν κατάφερε ποτέ να μπει στην εξίσωση της αναμέτρησης.

Οι Γάλλοι κατάφεραν να γίνουν απειλητικοί πίσω από την γραμμή των τριών πόντων και να πάρουν σκορ στο ημίχρονο, 58-37 (+21). Στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπασκόνια έδειξε δείγματα αντίδρασης, ωστόσο η Παρί δεν… «μάσησε», συνέχισε να σκοράρει ακατάπαυστα από το τρίποντο και αύξησε περισσότερο τη διαφορά, μέχρι και το +24 (60-84), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η περίοδος.

Στα εναπομείναντα λεπτά, η Μπασκόνια έκανε μεγάλη προσπάθεια για να επανέλθει στο παιχνίδι με επιμέρους 18-6, ωστόσο ήταν ήδη αργά για να ανατραπεί μια τόσο μεγάλη διαφορά. Η Παρί διαχειρίστηκε με ψυχραιμία την αντεπίθεση των γηπεδούχων και κράτησε το μεγάλο προβάδισμα της μέχρι το τελικό 81-97.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής της Euroleague:

Πέμπτη, 5 Μαρτίου

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μονακό (Μονακό) 88-70

Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 87-84

Βαλένθια (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 91-87

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 92-84

Παρτιζάν (Σερβία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Παρασκευή, 6 Μαρτίου

Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός 86-80

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 88-91

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 80-85

Μπασκόνια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 81-97

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore