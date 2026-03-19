Europa League: Άνετες προκρίσεις για Αστον Βίλα και Πόρτο – Όλα τα αποτελέσματα και τα ζευγάρια των «8»

Η Πόρτο και η Άστον Βίλα «κεφαλαιοποίησαν» τις εκτός έδρας νίκες τους στους πρώτους αγώνες κόντρα σε Στουτγκάρδη και Λιλ αντίστοιχα και με δύο νίκες «καρμπόν» με 2-0 στις έδρες τους, πανηγύρισαν την εύκολη πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Europa League.

Οι «δράκοι» επικράτησαν χάρις στα γκολ των Γκόμες (21′) και Φρόχολντ (72′), ενώ οι «χωριάτες» βρήκαν δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο με τους ΜακΓκίν και Μπέιλι και έκλεισαν τη δική τους θέση στους «8».

Νωριτερα η Φράιμπουργκ «διέλυσε» την Γκενκ κι όχι μόνο ανέτρεψε το σε βάρος της 1-0 απ’ τον πρώτο αγώνα στο Βέλγιο, αλλά με το εμφατικό 5-1 στην έδρα της πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα. Η ομάδα του Βίγκο νίκησε με 2-0 τη Λιόν στη Γαλλία και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα, πήρε την πρόκριση και θα μονομαχήσει με τους Γερμανούς για μία θέση στην τετράδα.

Στο “Europa-Park Stadion” η Φράιμπουργκ ήταν εντυπωσιακή. Προηγήθηκε πριν το ημίωρο με 2-0 χάρις τα γκολ των Γκίντερ και Ματάνοβιτς και παρά το γεγονός ότι η Γκενκ μείωσε σε 2-1 με τον Σμετς (σε φάση που είχε δοκάρι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας) στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησε και βρηκε άλλα τρία γκολ με τους Γκρίφο, Σουζούκι και Έγκεσταϊν και προκρίθηκε στους «8». Στο 90’+6′ αποβλήθηκε κι ο Ταλιαφίκο για τη Λιόν.

Την ίδια ώρα στη Γαλλία, η Θέλτα εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημά της μετά την αποβολή του Νιακατέ στο 19′ και με τα γκολ των Ρουέδα στο 60′ και Γιούτλα στο 90’+3′ πήρε τη μεγάλη πρόκριση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς των «16» του Europa League:

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 4-0 (11′, 53′ Όρτα, 15′ Γκρίλιτς, 34′ Μαρτίνες) – Α’ αγ. 0-2: Προκρίθηκε η Μπράγκα με συνολικό σκορ 4-2

Φράιμπουργκ (Γερμανία) – Γκενκ (Βέλγιο) 5-1 (19′ Γκίντερ, 25′ Ματάνοβιτς, 53′ Γκρίφο, 57′ Σουζούκι, 79′ Έγκεσταϊν – 39′ Σμετς) – Α’ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Φράιμπουργκ με συνολικό σκόρ 5-2

Λιόν (Γαλλία) – Θέλτα (Ισπανία) 0-2 (61′ Ρουέδα, 90’+3′ Γιούτλα) – Α΄ αγ. 1-1: Προκρίθηκε Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1

Μίντιλαντ (Δανία) – Νότιγχαμ Φ. (Αγγλία) 0-3 πέν. (1-2 κ.δ. και παρ. /69′ Έρλιτς – 41′ Ντομίνγκεζ, 52′ Γιάτες) – Α’ αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ Φόρεστ με συνολικό σκορ 5-2 μαζί με τα πέναλτι

Ρόμα (Ιταλία) – Μπολόνια (Ιταλία) 3-3 / Ο αγώνας έχει οδηγηθεί σε 30λεπτη παράταση – Α’ αγ. 1-1

Άστον Βίλα (Αγγλία) – Λιλ (Γαλλία) 2-0 (54′ ΜακΓκιν, 86′ Μπέιλι)- Α’ αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Άστον Βίλα με συνολικό σκορ 3-0

Μπέτις (Ισπανία) – Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 4-0 (8′ Ρουιμπάλ, 45’+1′ Άμραμπατ, 53′ Κούτσο Ερνάντεθ, 66′ Άντονι) – Α’ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Μπέτις με συνολικό σκορ 4-1

Πόρτο (Πορτογαλία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0 (21′ Γουίλιαμ Γκόμες, 72′ Φρόχολντ) – Α’ αγ. 2-1: Προκρίθηκε η Πόρτο με συνολικό σκορ 4-1

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Europa League

Μπράγκα – Ρεάλ Μπέτις

Φράιμπουργκ – Θέλτα

Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ

Μπολόνια – Άστον Βίλα

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Μπράγκα – Μπέτις Vs Φράιμπουργκ – Θέλτα

Πόρτο – Νότιγχαμ Vs Μπολόνια – Άστον Βίλα

Ο τελικός

20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη