Europa League: Ελαφρύ προβάδισμα Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγκα για τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη

Προβάδισμα για να αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού του Europa League της Κωνσταντινούπολης απέκτησαν Νότιγχαμ και Μπράγκα.

Στον αγγλικό «εμφύλιο» η Φόρεστ επικράτησε με το 1-0 της Αστον Βίλα στο «Σίτι Γκράουντ», ενώ στον άλλο ημιτελικό της διοργάνωσης, η Μπράγκα με γκολ του Ντόργκελες στις καθυστερήσεις επικράτησε 2-1 της Φράιμπουργκ και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς επί γερμανικού εδάφους.

Ο Γουντ έδωσε οριακό προβάδισμα πρόκρισης στη Νότιγχαμ

Το πέναλτι του Γουντ στο 71′ αποδείχθηκε αρκετό για τη Νότιγχαμ στην πρώτη μάχη με την Αστον Βίλα και πλέον, ο αγώνας της προσεχούς Πέμπτης στο «Βίλα Παρκ»« αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Σε ένα ματς δίχως ιδιαίτερο ρυθμό ή θέαμα, το σύνολο του Βίτορ Περέιρα κατάφερε να πάρει ένα οριακό προβάδισμα πρόκρισης. Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Πέμπτη στο “Villa Park” (7/5) κι εκεί θα κριθεί το πρώτο εισιτήριο του τελικού της Κωνσταντινούπολης.

Το πρώτο μέρος ήταν σχετικά ισορροπημένο, με την κατοχή να είναι ελαφρώς υπέρ της Νότιγχαμ, όπως κι οι ευκαιρίες, όμως καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να δημιουργήσει έντονη πίεση στην αντίπαλη άμυνα. Μοναδική εξαίρεση η φάση του 33′, όταν ο Ζεσούς βρέθηκε σε “θέση βολής”, όμως ο Μαρτίνες σταμάτησε εντυπωσιακά το τελείωμά του. Η κατάσταση δεν άλλαξε ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, με τη μοναδική διαφορά ότι η κατοχή της μπάλας πέρασε στα πόδια των φιλοξενούμενων. Ωστόσο, στο 70′ η Φόρεστ βρήκε την ευκαιρία να προηγηθεί, καθώς κέρδισε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γουντ, ο οποίος νίκησε τον Αργεντίνο πορτιέρε κι έκανε το 1-0. Στα υπόλοιπα λεπτά το σύνολο του Περέιρα απλώς διαχειρίστηκε την υπέρ του συνθήκη και πήρε τη νίκη με ένα προβάδισμα που δεν είναι μεγάλο, όμως σίγουρα είναι σημαντικό ενόψει της ρεβάνς.

Η Μπράγκα “λύγισε” την Φράιμπουργκ στις καθυστερήσεις



Η Μπράγκα, από την άλλη, θα μπορούσε να είχε κλείσει το πρώτο μέρος μπαίνοντας με προβάδισμα στ’ αποδυτήρια, ωστόσο, ο γκολκίπερ της Φράιμπουργκ, Ατουμπόλου, απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Σαλαζάρ.

Σε ένα ματς με ένταση, ευκαιρίες και συγκινήσεις στο φινάλε, η Μπράγκα κατάφερε να πάρει το μικρότερο δυνατό προβάδισμα πρόκρισης. Ο Ιβοριανός επιθετικός ήταν αυτός που έκρινε το αποτέλεσμα, όμως όλα τα σενάρια παραμένουν ανοικτά ενόψει της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (7/5) στη Γερμανία.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο και παρά το γεγονός πως ο ρυθμός δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλός, τα γκολ ήρθαν αρκετά νωρίς. Συγκεκριμένα, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 5′ με τον Τικμάζ, μετά από δημιουργία του Γκόμεζ. Η απάντηση ήρθε μόλις 11 λεπτά αργότερα, όταν ο Γκρίφο τροφοδοτήθηκε από τον Μπέστε και ισοφάρισε. Ο Όρτα αποχώρησε λόγω τραυματισμού με αναγκαστική αλλαγή στο 26′, με τον Ντοργκελές να τον αντικαθιστά. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους ο Λίνχαρτ παραχώρησε πέναλτι στην Μπράγκα, με τον Σαλαζάρ να αναλαμβάνει την εκτέλεση, όμως ο Ατουμπόλου τον νίκησε, διατηρώντας το 1-1. Οι Πορτογάλοι είχαν την κατοχή στο δεύτερο μέρος, με τις φάσεις να είναι μοιρασμένες κι όχι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ωστόσο, η “χρυσή ευκαιρία” παρουσιάστηκε στο 90’+2′, όταν μετά από μία φάση διαρκείας μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Ντοργκελές βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και σκόραρε για να διαμορφώσει το τελικό 2-1.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων για την ημιτελική φάση του Europa League: