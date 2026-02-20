Europa League: «Κλείδωσε» την πρόκριση η Στουτγκάρδη, μεγάλο «διπλό» του Ερυθρού Αστέρα στη Γαλλία – Όλα τα σημερινά αποτελέσματα

Μετά τις Γκενκ και Νότιγχαμ Φόρεστ, «αγκαλιά» με το «εισιτήριο» για τους «16» του Europa League είναι από το βράδυ της Πέμπτης και η Στουτγκάρδη.

Στην πρώτη αναμέτρηση των playoffs της διοργάνωσης οι «Σουηβοί» επικράτησαν με 4-1 στη Γλασκώβη επί της Σέλτικ και, πλέον, μόνο εάν «αυτοκτονήσουν» στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης θα χάσουν την πρόκριση.

Σοβαρό προβάδισμα πήρε ο Ερυθρός Αστέρας με το «διπλό» στη Γαλλία επί της Λιλ (1-0), ενώ η Λουντογκόερετς έκανε το πρώτο βήμα με το 2-1 επί της Φερεντσβάρος.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αναμετρήσεων για τα playoffs του Europa League:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Γκενκ (Βέλγιο) 1-3 (45′ Μπέλιο – 15′ Χέινεν, 21′,90′ Ελ Ουαχντί)

ΠΑΟΚ-Θέλτα (Ισπανία) 1-2 (77′ Γερεμέγεφ – 34′ Άσπας, 43′ Σβέντμπεργκ)

Μπραν (Νορβηγία)-Μπολόνια 0-1 (9′ Κάστρο)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (21′ Μουρίγιο, 43′ Ιγκόρ Ζεσούς, 50′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 2-1 (24′ Ντουά, 67′ Σον – 27′ Ντέλε)

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 2-2 (31′,61′ Τεττέη – 11′ Βισίνσκι, 80′ Λάντρα)

Λιλ-Ερυθρός Αστέρας 0-1 (45’+1 Ουτσένα)

Σέλτικ-Στουτγκάρδη 1-4 (21′ Νίγκρεν – 15′,28′ Ελ Κανούς, 57′ Λέβελινγκ, 90’+3 Τομάς)

*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26 Φεβρουαρίου.

** Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16»: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.