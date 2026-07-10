Europa League: Λευκή ισοπαλία στο Ντινάμο Κιέβου-Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, περιμένει ο ΠΑΟΚ

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η πρώτη αναμέτρηση της Ντινάμο Κιέβου με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στην “Arena Lublin” της Πολωνίας για τον Α’ προκριματικό γύρο του Europa League. Έτσι, η πρόκριση και ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση θα κριθούν στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (16/7) στην “Cluj Arena”.
Η ουκρανική ομάδα είχε καλύτερη εικόνα κι έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη, με αποκορύφωμα το δοκάρι του Μίκολα Σαπαρένκο στο 79′.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ιγκόρ Κόστσιουκ, 4-3-3): Νέτσερετ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάβκο, Ντούμπιντσακ, Πικαλιόνοκ (61′ Μπουγιάλσκι), Μπράζκο, Σαπαρένκο, Βολοσίν (90’+2′ Ουγκουντάνα), Ρεντούσκο, Πονομαρένκο.
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ (Κριστιάνο Μπεργκόντι, 4-2-3-1): Μικάιλ, Στανόγεβ, Κριστέα, Κουμπίς, Τσίπτσιου, Κοντρέα, Ντραμέ (84′ Πίνιο), Στεφανέσκου, Μπιτς, Μεντί (65′ Φράντεϊ), Μακάλου (73′ Αλίεβ).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Α’ προκριματικό γύρο του Europa League:
Καραμπάχ 3-0 Βέστρι
Ντινάμο Κιέβου 0-0 Ουνιβερσιτατέα Κλουζ
Σέριφ Τιράσπολ 0-0 Αλουμίνι
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-2 Ντέρι Σίτι
Χάιντουκ Σπλιτ 2-0 Ζίλινα
Βοϊβοντίνα 1-2 Φερεντσβάρος
Πηγή enikos.gr