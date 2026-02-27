Europa League: Με Ρεάλ Μπέτις παίζει ο Παναθηναϊκός

Η Μπέτις θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη φάση των “16” του Europa League, όπως ανέδειξε η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο στη Νιόν της Ελβετίας.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (το οποίο δήλωσε ως έδρα ο Παναθηναϊκός παίρνοντας την έγκριση της UEFA) στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (19/3) στην Ανδαλουσία.

Σε περίπτωση που το “τριφύλλι” πανηγυρίσει την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει στους “8” τον νικητή του ζευγαριού Φερεντσβάρος – Μπράγκα.