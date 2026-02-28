Europa League: Μπενίτεθ VS Μπέτις έπειτα από 21 χρόνια – Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποκλείσει ποτέ ισπανική ομάδα

O Ράφα Μπενίτεθ, θα βρεθεί σχεδόν 21 χρόνια αργότερα απέναντι στην Μπέτις στην Ευρώπη, όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την ομάδα της Ανδαλουσίας (12 και 19/3) στου «16» του Europa League.

Ο Μαδριλένος ήταν προπονητής της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια του ιστορικού ντεμπούτου της Μπέτις στη φάση των ομίλων του Champions League.

Η Μπέτις, που τότε προπονούσε ο Λορέντζο Σέρα Φερέρ (σ.σ: πρώην προπονητής της ΑΕΚ), εκτός από την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου Ισπανίας, τερμάτισε τη σεζόν 2004-05 στην τέταρτη θέση της La Liga, αναφέρει η ισπανικηABC.

Αφού νίκησε τη Μονακό στον προκριματικό γύρο (1-0 εντός και 2-2 εκτός), κληρώθηκαν στον όμιλο του Champions League μαζί με την Τσέλσι του Μουρίνιο, Άντερλεχτ και τη Λίβερπουλ του Ράφα Μπενίτεθ, η οποία υπερασπιζόταν τον ευρωπαϊκό τίτλο της εκείνη τη σεζόν, έχοντας τον κερδίσει μόλις λίγους μήνες νωρίτερα στα πέναλτι εναντίον της Μίλαν στην Κωνσταντινούπολη – ειρωνικά, την ίδια πόλη που φιλοξενεί και τον τελικό του Europa League 2025-26.

Ο πρώτος αγώνας της Μπέτις στην προηγούμενη μορφή του Champions League πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2005, με τη Λίβερπουλ να νικάει με 2-1. Ο αγώνας στο «Άνφιλντ» έληξε ισόπαλος χωρίς γκολ.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποκλείσει ποτέ ισπανική ομάδα

Ο Μπενίτεθ αντιμετωπίζει την πρόκληση να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά του Europa League, γνωρίζοντας ότι η ελληνική ομάδα δεν έχει αποκλείσει ποτέ μια ισπανική ομάδα για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι «Πράσινοι» έχει παίξει συνολικά 31 επίσημους αγώνες σε ηπειρωτικά τουρνουά εναντίον ισπανικών ομάδων, με ρεκόρ 3 νίκες, 8 ισοπαλίες και 20 ήττες. Οι τρεις νίκες για την ελληνική ομάδα ήταν εναντίον της Μαγιόρκα (2-0) και της Μπαρτσελόνα (1-0) στη φάση των ομίλων και στα προημιτελικά, αντίστοιχα, του Champions League 2001-02, καθώς και εναντίον της Σεβίλλης (1-0) στη φάση των «32» του Κυπέλλου UEFA 2004-05.

Ο Παναθηναϊκός έχει αποκλειστεί από τη διοργάνωση κάθε φορά που έχει αντιμετωπίσει ομάδες από το ισπανικό πρωτάθλημα σε διπλό αγώνα: εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Κύπελλο Εκθέσεων 68-69 (φάση των «32»), εναντίον της Ντεπορτίβο ντε Λα Κορούνια στο Κύπελλο UEFA 99-00 (φάση των «32»), εναντίον της Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά του Champions League 2001-02, εναντίον της Σεβίλλης (φάση των «32») του Κυπέλλου UEFA 2004-05, εναντίον της Βιγιαρεάλ στο Champions League 2008-09, εναντίον της Μάλαγα στα playoffs του Champions League 2012-13 και ξανά εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο στα playoffs του Europa League 2017-18.