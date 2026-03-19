Europa League: Στον δρόμο του Παναθηναϊκού η Μπράγκα, αν περάσει την Μπέτις – Κέρδισε 4-0 την Φερεντσβάρος

Σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από τον άθλο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ακόμη μία ομάδα από την Ιβηρική Χερσόνησο πέτυχε σπουδαία ανατροπή και εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά του Europa League. Η Μπράγκα ανέτρεψε την ήττα με 2-0 από τη Φερεντσβάρος στο πρώτο παιχνίδι και, με εμφατική νίκη 4-0 στη ρεβάνς της φάσης των «16», πήρε την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Η πορτογαλική ομάδα μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό με τον Όρτα. Στη συνέχεια, αύξησε την πίεση και πέτυχε δύο ακόμη γκολ πριν από τη συμπλήρωση 35 λεπτών, με τον Γκρίλιτς στο 15’ και τον Μαρτίνες στο 34’, αποκτώντας σκορ πρόκρισης ήδη από το πρώτο ημίχρονο.

Έλεγχος και «σφράγισμα» πρόκρισης

Στο δεύτερο μέρος, η Μπράγκα διατήρησε τον έλεγχο και «σφράγισε» την πρόκριση στο 53ο λεπτό, όταν ο Όρτα σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Στα προημιτελικά, η πορτογαλική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μπέτις και τον Παναθηναϊκό, με την ελληνική ομάδα να έχει προβάδισμα μετά τη νίκη με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.

