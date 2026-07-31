Europa League: «Τεσσάρα» Παυλίδη και… υπογραφή πρωταθλητή σε ευρωπαϊκή βραδιά-όνειρο – 5-0 η Μπενφίκα τη Σεντ Γκάλεν, δείτε τα γκολ

Βραδιά που επιβεβαίωσε την εκρηκτική του φόρμα και την ευρωπαϊκή του αξία πραγματοποίησε ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τον Έλληνα επιθετικό να υπογράφει μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Ντα Λουζ» και να στέλνει ηχηρό μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.

Την ώρα που το όνομά του βρίσκεται στο προσκήνιο και συνδέεται με κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, μεταξύ των οποίων και η Μπαρτσελόνα, ο Παυλίδης έκανε ιδανικό ξεκίνημα, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ στη θριαμβευτική νίκη της Μπενφίκα με 5-0 επί της Σεντ Γκάλεν.

Οι «Αετοί» ανέτρεψαν την ήττα τους στο πρώτο παιχνίδι στην Ελβετία (2-1) και πήραν πανηγυρικά την πρόκριση στον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έλληνα φορ.

Ο Παυλίδης άνοιξε το σκορ στο 11′, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με δύο ακόμη τέρματα στο 55′ και το 65′, ενώ ολοκλήρωσε το προσωπικό του σόου στο 74′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η αποθέωση από συμπαίκτες, τεχνικό επιτελείο και εξέδρα ήρθε στη στιγμή της αλλαγής του στο 77′, όταν παραχώρησε τη θέση του στον νεοαποκτηθέντα Τζον Ντουράν.

Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε στο 82′ ο Λενγκλέ.

Δείτε τα τέσσερα γκολ του Παυλίδη:

Rafa 🤝 Pavlidis#SLBFCSG pic.twitter.com/PN6YLyESKY — SL Benfica (@SLBenfica) July 30, 2026

🚨🇪🇺 | GOAL: VANGELIS PAVLIDIS WITH A BRACE! WHAT A SENSATIONAL TEAM GOAL! 3-2 ON AGGREGATE! Benfica 2-0 St Gallen. pic.twitter.com/4dAru8XBoS — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 30, 2026

🚨🇪🇺 | GOAL: VANGELIS PAVLIDIS HAT-TRICK! WHAT A PLAYER! 4-2 ON AGGREGATE! Benfica 3-0 St Gallen. pic.twitter.com/ZDnWNIhIqM — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 30, 2026