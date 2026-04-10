Europa League: «Τριάρες» για τη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα, ισόπαλες Πόρτο – Νότιγχαμ

Εμφατικές νίκες σημείωσαν οι Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ κόντρα στις Μπολόνια (3-1 εκτός) και Θέλτα (3-0 εντός) στους πρώτους προημιτελικούς του Europa League, παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα για τις ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα, η Πόρτο έμεινε στο 1-1 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο “Dragao” κι όλα θα κριθούν σε 7 ημέρες στο δεύτερο παιχνίδι τους στο “City Ground”.

Μπολόνια – Άστον Βίλα 1-3

Στην Ιταλία, η Μπολόνια φιλοξένησε την Άστον Βίλα, με την αγγλική ομάδα να δείχνει τις προθέσεις της από την αρχή, για έλεγχο της μπάλας. Οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα στο 26′, αλλά ακυρώθηκε για offside, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ πριν την λήξη του πρώτου μέρους, με τον Κόνσα στο 44′. Στο δεύτερο μέρος, ο Γουότκινς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, με τους γηπεδούχους να είναι σαστισμένοι μετά το γκολ του Άγγλου. Ο Ρόου έκανε το 2-1 στο 90, δίνοντας ελπίδες στην ομάδα του, αλλά και πάλι ο Γουότκινς ήταν εκεί για να κάνει το 3-1 στο 90+4′ για την Βίλα, πανηγυρίζοντας μια ακόμα νίκη.

Φράιμπουργκ – Θέλτα 3-0

Η Φράιμπουργκ κατάφερε αρκετά νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό της στην Θέλτα, η οποία αιφνιδιάστηκε από τους Γερμανούς, με το γκολ του Γκρίφο στο 10ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι πίεσαν την ισπανική ομάδα και με τον Μπέστε να διπλασιάζει τα τέρματα της Φράιμπουργκ στο 32′, βάζοντας και τις βάσεις για την νίκη στο τέλος. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Φράιμπουργκ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Γίντερ να κάνει το 3-0 στο 78ο λεπτό.

Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

Η Πόρτο έμεινε στο 1-1 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο “Dragao” κι όλα θα κριθούν σε 7 ημέρες στο δεύτερο παιχνίδι τους στο “City Ground”. Στο 11’ ο Γκάμπρι Βέιγκα έδωσε πάρε-βάλε στον Γουίλιαμ Γκόμες και εκείνος το έβαλε, όμως δύο λεπτά μετά ο Μαρτίμ Φερνάντες με αυτογκόλ διαμόρφωσε το 1-1 που διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε.