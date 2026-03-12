FIBA Europe Cup: «Πάρτι» για τον ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι με 101-77

Προβάδισμα για πρόκριση στα ημιτελικά του Europe Cup απέκτησε ο ΠΑΟΚ μετά την σημερινή, επιβλητική, εμφάνιση και επικράτηση, στο PAOK Spots Arena, στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης, επί του Περιστερίου. Ο «Δικέφαλος» κέρδισε με 101-77 και έστρωσε ‘εύκολο’ δρόμο για τη δεύτερη μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες, την προσεχή Τετάρτη (18/3), στο «Ανδρέας Παπανδρέου», η οποία θα «σφραγίσει» το εισιτήριο για την επόμενη φάση του FEC.

Η αμυντική αποτελεσματικότητα και η επιθετική πολυφωνία λειτούργησαν καταλυτικά για να φτάσουν στην επιτυχία οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι είχαν κορυφαίο στο παρκέ τον Μπριν Ταϊρί (26 πόντοι, με 4/6 τρίποντα, 6 ασίστ για 4 λάθη, 2 κλεψίματα). Το έργο του στήριξαν άριστα οι Κλίβελαντ Μέλβιν (18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο), Τίμι Άλεν (16 πόντοι), Μπεν Μουρ (13 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Στοίχισαν τα 19 λάθη στο Περιστέρι, για τον οποίο ξεχώρισε περισσότερο ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν (23 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-36, 80-56, 101-77

Ο Βαν Τούμπεργκεν… άνοιξε λογαριασμό στο ματς για το Περιστέρι (0-2). Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, ήταν αυτός που ‘πάτησε’, στην πορεία, ‘γκάζι’, βγάζοντας, επίσης, εξαιρετικά αμυντικά αντανακλαστικά, με βασικό μοχλό τον Ταϊρί και τους Μπέβερλι, Μέλβιν, να στηρίζουν το έργο του. Γεγονός που του έδωσε, στα μισά της πρώτης περιόδου, «αέρα» 8 πόντων (19-11). Απόσταση την οποία στο 13’ έστειλε στο +15 (33-18), διατηρώντας την στο ίδιο επίπεδο ως το 17’ (42-27).

Με 1/2 βολές από τον Γιάνκοβιτς και διαδοχικά τρίποντα από τους Βαν Τούμπεργκεν, Νίκολς, οι φιλοξενούμενοι, ένα λεπτό αργότερα, πλησίασαν στους 8 πόντους (18’ 42-34), τάχιστα, εντούτοις, οι «ασπρόμαυροι»… άνοιξαν εκ νέου τη διαφορά και έφυγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +15 (20’ 51-36).

Στο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, ο «Δικέφαλος» ξέφυγε με +19 (23’ 61-42), απόσταση η οποία στο 26’ «ανέβηκε» στο +24 (69-45) και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο στο +26 (80-54).

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Στενά του Ορμούζ: Αναφορές ότι το Ιράν επιτρέπει σε τάνκερ με σημαία Ινδίας να διασχίσουν τη θαλάσσια οδό Ζελένσκι προς Τραμπ: «Πιέστε περισσότερο τον Πούτιν, όχι εμένα» – Η απάντηση στην κριτική του Αμερικανού Προέδρου ΗΠΑ: Ανθεκτικό το καθεστώς της Τεχεράνης παρά το σφυροκόπημα, υποστηρίζουν οι υπηρεσίες πληροφοριών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Η… δράση των Άλεν, Μουρ «εκτόξευσαν» τον ΠΑΟΚ στο 32’ στο +30 (88-58) και ‘τελείωσαν’ το ματς για τους γηπεδούχους.

Στο 34’ οι Θεσσαλονικείς είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα, το +32 (92-60).

Διαιτητές: Πρπα (Σερβία), Σαχίν (Τουρκία), Μιτρόφσκι (Βόρεια Μακεδονία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 16, Μέλβιν 18 (3), Ταϊρί 26 (4), Κόνιαρης, Χουγκάζ 8, Ομορούγι 6, Περσίδης 3, Μπέβερλι 5 (1), Φίλλιος, Μουρ 13, Ντίμσα 6 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 8 (2), Καρντένας 15 (3), Βαν Τούμπεργκεν 23 (3), Πέιν, Ιτούνας, Μουράτος 5, Θωμάκος, Άμπερκρομπι 5 (1), Κακλαμανάκης 8, Παπαδάκης 6 (2), Κάριους 3 (1), Γιάνκοβιτς 4 (1).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ