FIBA Europe Cup: Συγκλονιστικός ο ΠΑΟΚ πέρασε στον τελικό παρά την ήττα 89-85 από την Μούρθια

Μετά από μια ονειρεμένη εμφάνιση στην Ισπανία ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κρατήσει τη διαφορά με την οποία είχε νικήσει στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας στη ρεβάνς ανώδυνη ήττα 89-85 από την Μούρθια έχοντας σε εκπληκτική βραδιά τους Ταϊρί και Μουρ. O ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το τρόπαιο, όπως και πέρυσι, απέναντι στην υπερασπίστρια του τίτλου Μπιλμπάο.

Ο «Δικέφαλος» κυριάρχησε στη ρακέτα (μάζεψε 49 ριμπάουντ, εκ των οποίων 18 ήταν επιθετικά, με τη Μούρθια να «κατεβάζει», συνολικά, 26) και είχε κορυφαίο στο παρκέ τον Μπριν Ταϊρί (29 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

«Διαστημικός» ήταν για τους Ισπανούς ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους (41 πόντοι, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 47-40, 63-60, 89-85

Επενδύοντας στη δυναμική του στη ρακέτα (13-25 τα ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο) και επιθετικά στην τριπλέτα Μουρ, Ταϊρί, Μέλβιν, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 4’ με +4 (9-13).

Με επιμέρους 9-4, χάρις τη… δράση των Ράντεμπο, Σαντ-Ρος, Ντε Τζούλιους, η Μούρθια πήρε κεφάλι στο σκορ με +1 (8’ 18-17), διαφορά την οποία «ανέβασε» στο +3 (30-27), στα μισά της δεύτερης περιόδου.

Ο «Δικέφαλος» ισοφάρισε με τρίποντο από τον Ταϊρί (30-30), λάθη του, ωστόσο, στην πορεία, επέτρεψαν στους Ισπανούς να εκμεταλλευτούν την αδυναμία του και να ξεφύγουν στο 19’ με +7 (44-37). Απόσταση την οποία διατήρησαν και στο ημίχρονο (20’ 47-40).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και με επιθετική αιχμή τον Ομορούγι (2/2 βολές, 2/2 δίποντα), ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο μισό καλάθι στο 23’ (47-46). Δύο λεπτά αργότερα η Μούρθια πήγε εκ νέου στο +7 (25’ 53-46 και στο 27’ , με τη συνδρομή του Κέικοκ, στο +9 (60-51).

Με τον Ταϊρί δημιουργό και εκτελεστή , το έργο του οποίου στήριξαν οι Μέλβιν, Μπέβερλι, οι «ασπρόμαυροι»… έγραψαν» επιμέρους 3-16 και έγιναν «αφεντικό» στο παρκέ στο 32’ με +4 (63-67), αναγκάζοντας τον Σίτο Αλόνσο να καλέσει τάιμ άουτ.

Στην επανέναρξη του ματς, με 10 συνεχείς πόντους από τον Ντε Τζούλιους, η Μούρθια ανέκτησε τα ηνία στο σκορ και στο 34’ απέκτησε «αέρα» 6 πόντων (73-67), υποχρεώνοντας τον Παντελή Μπούτσκο να πάρει τάιμ άουτ.

Συνεχίζοντας το… βιολί του , στην επιστροφή στο παρκέ, ο Ντε Τζούλιους έστειλε τους Ισπανούς στο 35’ στο +11 (80-69) .

Με συνεχείς πόντους από τον Ταϊρί (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο), ο ΠΑΟΚ πλησίασε -για μια ακόμη φορά στους 6 πόντους (36’ 80-74). «Δράση» που συνέχισε ο Αμερικανός και με τη βοήθεια των επιθετικών ριμπάουντ από τους Μουρ, Άλεν, οι Θεσσαλονικείς μείωσαν στο 38’ στους 3 πόντους (83-80).

Στο 39’ ο Ράντεμπο έκανε το 85-80. Στα 16’’ πριν το φινάλε, με τρίποντο ο Μέλβιν μείωσε σε 85-83, αλλά στην επίθεση που ακολούθησε, ο Ντε Τζούλιους βρήκε επίσης στόχο από τα 6.75, ‘έγραψε’ το 88-83, με 9’’ να απομένουν για το τέλος του αγώνα.

Στα 7’’2 πριν τη λήξη με 2/2 βολές ο Ταϊρί μείωσε σε 88-85, ψυχραιμία που δεν είχε ελάχιστα αργότερα ο Σαντ-Ρος, ο οποίος με 1/3 βολές διαμόρφωσε το τελικό 89-85, το οποίο έδωσε την πρόκριση στους τελικούς του FEC στον ΠΑΟΚ.

Διαιτητές: Άνκρόγκερς (Λετονία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Ζαπόλσκι (Πολωνία).

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 7, Μέλβιν 12 (2) , Ταϊρί 29 (2), Κόνιαρης 2, Ομορούγι 10, Περσίδης , Μπέβερλι 7 (1) , Φίλλιος, Μουρ 15 (1), Ντίμσα 3 (1).

MΟΥΡΘΙΑ (Σίτο Αλόνσο): Κέικοκ 15, Φόρεστ 4 (1), Ντε Τζούλιους 41 (4), Σαντ-Ρος 3, Ράντεμπο 13 (3), Φαλκ, Κάτε 6, Μάρτιν 7 (1), Νάκιτς.

Τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων της ημιτελικής φάσης του FIBA Europe:

Τετάρτη 8 Απριλίου

Μούρθια-ΠΑΟΚ 89-85

* Προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ

Μπιλμπάο -Zομπατέλι (Ουγγαρία) 95-88

* Προκρίθηκε η Μπιλμπάο