FIFA: Διαψεύδει το δημοσίευμα της New York Post ότι ο Ινφαντίνο ζήτησε την υποστήριξη του Τραμπ – «Καθαρή μυθοπλασία»

Η FIFA διέψευσε σήμερα ως «καθαρή μυθοπλασία» δημοσίευμα ότι ο επικεφαλής της, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζήτησε την υποστήριξη της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την κατάρρευση ενός σχεδίου για την πώληση μεριδίου στα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η διάψευση ήρθε μετά από χθεσινό δημοσίευμα της New York Post, το οποίο ανέφερε ότι ο Ινφαντίνο προσπάθησε επανειλημμένα και απέτυχε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Τραμπ, από τότε που η πρότασή του εγκαταλείφθηκε την Παρασκευή, και πως ένιωθε απομονωμένος, εν μέσω αυξανόμενης κριτικής. «Ο πρόεδρος της FIFA δεν έχει τηλεφωνήσει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ ή σε άλλα μέλη της διοίκησής του τις τελευταίες ημέρες. Είναι καθαρή μυθοπλασία» τονίζει η FIFA σε ανακοίνωσή της προς το πρακτορείο Reuters.

Η αντίδραση προς τον Ινφαντίνο έχει ενταθεί για το αποτυχημένο σχέδιό του να «μεταφέρει» περιουσιακά στοιχεία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σε μια νέα οντότητα που θα υποστηριζόταν από ιδιώτες επενδυτές. Η πρόταση της FIFA να αντλήσει έως και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές μέσω της πώλησης μεριδίου περίπου 20% από μια οντότητα, η οποία θα επέβλεπε διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατέρρευσε μετά την έντονη αντίσταση από ενδιαφερόμενους φορείς.

Με το εν λόγω σχέδιο να έχει καταρρεύσει, η προσοχή έχει στραφεί στις πιθανές επιπτώσεις για τον Ινφαντίνο, ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει ακόμη μια θητεία στην προεδρία της FIFA από το 2027 έως το 2031.

Τραμπ και Ινφαντίνο έχουν δημιουργήσει μια στενή σχέση, εμφανιζόμενοι μαζί σε μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένου του εφετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο συνδιοργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς.

Ο Ινφαντίνο απένειμε στον Τραμπ το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA τον Δεκέμβριο του 2025, καθιστώντας τον τον πρώτο αποδέκτη του βραβείου.

Η σχέση προσέλκυσε περαιτέρω προσοχή, επειδή η “Thrive Capital” – η οποία ιδρύθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ, αδελφό του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ – αναμενόταν να παίξει ηγετικό ρόλο στην προτεινόμενη επιχείρηση εμπορικών δικαιωμάτων.

Η New York Post ανέφερε επίσης ότι ο Ινφαντίνο είχε προγραμματίσει ιδιωτικές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ωστόσο, ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις παγκόσμιες δημόσιες υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, ανέφερε χθες σε ανάρτησή του στο X ότι δεν υπήρχαν σχέδια για να μιλήσει ο Ρούμπιο με τον 56χρονο πρόεδρο της FIFA.

Από την πλευρά του, ο Ινφαντίνο χρησιμοποίησε το Instagram για να ενισχύσει τα μηνύματα υποστήριξης από ομοσπονδίες-μέλη, όπως η Σρι Λάνκα, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μαρόκο.