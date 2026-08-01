Αθλητικά

FIFA: Οριστικό «ναυάγιο» για το σχέδιο Ινφαντίνο – Αποσύρεται η πρόταση για ιδιωτικές επενδύσεις

FIFA: Οριστικό «ναυάγιο» για το σχέδιο Ινφαντίνο – Αποσύρεται η πρόταση για ιδιωτικές επενδύσεις

Την οριστική απόσυρση του σχεδίου για τη δημιουργία νέας εμπορικής εταιρείας και την πώληση μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

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«Αφού άκουσα προσεκτικά όλες τις απόψεις, έγινε σαφές ότι υπήρξε διχασμός, ενώ στόχος μας ήταν και παραμένει η ενότητα και η βελτίωση του ποδοσφαίρου. Ως αποτέλεσμα, η πρόταση αυτή δεν θα προχωρήσει», δήλωσε ο Ινφαντίνο στο Sky News.

Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise, μιας θυγατρικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων, με τη FIFA να εξετάζει την πώληση ποσοστού άνω του 20% σε εξωτερικούς επενδυτές, προκειμένου να αντλήσει περίπου 4,2 δισ. δολάρια.

Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από μεγάλες ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες, με την UEFA να προειδοποιεί ακόμη και για πιθανό μποϊκοτάζ διοργανώσεων της FIFA, ενώ αντίστοιχες επιφυλάξεις εξέφρασαν η AFC, η CONCACAF και η CONMEBOL.

Η απόφαση του Ινφαντίνο ήρθε μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της FIFA, με στελέχη της ομοσπονδίας να εκφράζουν ανοιχτά τη διαφωνία τους για το σχέδιο.

Πηγή enikos.gr