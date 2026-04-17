H αποστολή της ΑΕΛ για τον αγώνα με τον Ατρόμητο – Επιστρέφουν Ατανάσοφ, Μελίσσας

Η AEΛ Novibet αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο το Σάββατο (18/04) στο Περιστέρι με στόχο την πρώτη νίκη της στα playouts της Stoiximan Super League στη μάχη που δίνει για την παραμονή στην κατηγορία.

Ο Σάββας Παντελίδης σε σχέση με το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, θα έχει διαθέσιμους τους Γιάνι Ατανάσοφ και Νίκο Μελίσσα, ενώ αντίθετα εκτός θα είναι ο Σάββας Μούργος ο είναι πολύ πιθανό να χάσει και το υπόλοιπο της σεζόν.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Παντελάκης, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Ενγκόι.