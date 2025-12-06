H αποστολή της ΑΕΛ για τον αγώνα με τον ΠΑΟ

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (06/12) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο AEL FC ARENA για την 13η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (07/12, 17:30).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Στέλιος Μαλεζάς είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παπαγεωργίου, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Στάικος, Αντράντα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Παυλής, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Βινιάτο, Πασάς, και Γκαράτε.