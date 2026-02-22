H AEΛ φρέναρε τον ΠΑΟΚ – Πολύτιμη ισοπαλία (1-1) στη μάχη της παραμονής

Απίθανο παιχνίδι στην AEL FC Arena, με την ΑΕΛ Νovibet να παίρνει ένα σημαντικό βαθμό στη «μάχη» που δίνει για την παραμονή κόντρα στον ΠΑΟΚ (1-1) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League και να βάζει φρένο στις βλέψεις του «Δικεφάλου του Βορρά» για κορυφή στη βαθμολογία.

Γεμάτο συγκινήσεις ήταν το παιχνίδι στη Λάρισα, εκεί όπου η ομάδα του Λουτσέσκου προηγήθηκε με τον Χατσίδη στο 15′, όμως ο Σαγάλ έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία στο 61′.

Στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι σκόραραν με το αυτογκόλ του Κένι, όμως μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Μούργου, πριν κάνει το γύρισμα που έφερε το αυτογκόλ.

Δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία για την ΑΕΛ Novibet μετά το 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δεύτερο συνεχόμενο «χ» και για τον «Δικέφαλο του Βορρά» μετά τη «λευκή» ισοπαλία στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Το ματς

Τα πρώτα λεπτά κύλησαν χωρίς τη μεγάλη στιγμή, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλουν τον ρυθμό τους.

Η πρώτη ουσιαστική φάση ήρθε στο 15′, όταν ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Ο Γιακουμάκης γύρισε τη μπάλα στη μικρή περιοχή, ο Αναγνωστόπουλος δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Χατσίδης, ερχόμενος από πίσω, βρήκε τη μπάλα με το στήθος και την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνέχισε να απειλεί στην κόντρα. Στο 31′ ο Γιακουμάκης αστόχησε από πλεονεκτική θέση έπειτα από ωραία ανάπτυξη από τα αριστερά και πάσα του Ζίβκοβιτς, ενώ στο 37′ ο ίδιος επιχείρησε πλασέ εκτός περιοχής, με τη μπάλα να περνά οριακά δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Έβγαλε αντίδραση η ΑΕΛ Novibet με τον Σαγάλ να εκτελεί ξανά

Η ΑΕΛ Novibet απάντησε στο 38′, όταν ο Τούπτα έφυγε στην αντεπίθεση και έδωσε στον Σίστο, όμως ο εξτρέμ των γηπεδούχων δεν βρήκε στόχο μέσα από την περιοχή.

Στο 42′ ο Γίρι Παβλένκα συγκρούστηκε με τον Σαγάλ και έμεινε στο έδαφος, με τον Σάντσες να προλαβαίνει να απομακρύνει σε κόρνερ. Ο τραυματισμός αποδείχθηκε σοβαρότερος απ’ ό,τι αρχικά φάνηκε και ο Τσιφτσής πέρασε στη θέση του κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 61′ έφεραν το ματς στα ίσα. Ο Κακουτά, λίγο μετά την είσοδό του, εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, ο Σαγάλ κοντρόλαρε και με δύσκολο τελείωμα νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1.

Αδιανόητο φινάλε με ακυρωμένο γκολ στις καθυστερήσεις

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 76’ άγγιξε το γκολ, όταν ο Καμαρά γύρισε εξαιρετικά από τα αριστερά, όμως η προσπάθεια του Γερεμέγεφ πέρασε παράλληλα με την εστία.

Στο 91′ η ΑΕΛ έχασε απίθανη ευκαιρία για να πάρει τη νίκη. Ο Τσιφτσής έκανε σοβαρό λάθος βγαίνοντας από την εστία του, όμως ο Κακουτά, σε κενή εστία και εκτός περιοχής, έστειλε τη μπάλα άουτ, σπαταλώντας μοναδική ευκαιρία.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν αυτό που έψαχναν στο 90+4′ και έφτασαν στην ανατροπή με τον Πέρες να κάνει ωραία προσπάθεια και να γυρίζει στον Μούργο. Αυτός έκανε το πλασέ και ο Κένι προσπαθώντας να διώξει τη μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για να κάνει το 2-1.

Ο Τσιμεντερίδης κλήθηκε στο VAR για να εξετάσει το γκολ για χέρι του Μούργου και μετά από έλεγχο της φάσης, το γκολ της ΑΕΛ Novibet ακυρώθηκε και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1.

Η ΑΕΛ Novibet φτάνει πλέον τους 21 βαθμούς στη βαθμολογία της Super League και την επόμενη αγωνιστική (Σάββατο 28/02, 17:00) θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο

Οι συνθέσεις

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης, Μασόν (89’ Αποστολάκης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον, Τούπτα (89’ Πέρες), Σαγάλ (82’ Μούργος), Σίστο (58’ Κακουτά)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (46’ Τσιφτσής), Σάντσεζ (87’ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (68’ Καμαρά), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης (68΄ Γερεμέγεφ), Γιακουμάκης.

monobala.gr