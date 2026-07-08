«Kλήρωσε» για Άρη και ΠΑΟΚ στο EuroCup

Τους αντιπάλους τους στην κανονική περίοδο του EuroCup έμαθαν σήμερα (8/7) Άρης και ΠΑΟΚ, ύστερα από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.

Οι «κίτρινοι» του Βασίλη Σπανούλη «έπεσαν» στον 1ο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσουν τις Λε Μαν (Γαλλία), Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Σαν Πάμπλο Μπούργκος (Ισπανία), Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), Ντερτόνα Τορτόνα (Ιταλία), Ροστόκ Σίγουλβς (Γερμανία) και Ρίγα Ζέλι (Λετονία). Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκέρι κληρώθηκε στον 4ο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αναμετρηθεί με τις Μονακό (Μονακό), Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία), Μανρέσα (Ισπανία), Ουλμ (Γερμανία), Ρόμα Basketball (Ιταλία), Λιετκαμπέλις (Λιθουανία) και Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (Βουλγαρία).

Η «αυλαία» της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 στο EuroCup ανοίγει στις 29 Σεπτεμβρίου, με τις πρώτες τέσσερις ομάδες από κάθε όμιλο να προκρίνονται στους «16». Στα ζευγάρια για τη φάση των «16», τους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και τους τελικούς, η πρόκριση κρίνεται πάντα σε σειρές “best-of-three” (σ.σ. στις δύο νίκες).

Οι όμιλοι της κανονικής περιόδου του EuroCup, οι οποίοι προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση στη Βαρκελώνη, έχουν ως εξής:1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λε Μαν (Γαλλία)

Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)

Σαν Πάμπλο Μπούργος (Ισπανία)

Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)

Ντερτόνα Τορτόνα (Ιταλία)

ΑΡΗΣ (EΛΛΑΔΑ)

Ροστόκ Σίγουλβς (Γερμανία)

Ρίγα Ζέλι (Λετονία)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Τουρκ Τέλεκομ (Τουρκία)

Κλουζ-Ναπόκα (Ρουμανία)

Τενερίφη (Ισπανία)

Βενέτσια (Ιταλία)

Maxima Ρόμα (Ιταλία)

Σιαουλιάι (Λιθουανία)

Λόντον Λάιονς (Αγγλία)

Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης (Γερμανία)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπουρ-Αν-Μπρες (Γαλλία)

Τόφας Μπούρσα (Τουρκία)

Μπούντουτσνοστ (Μαυροβούνιο)

Τρέντο (Ιταλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Νεπτούνας Κλαϊπέντα (Λιθουανία)

Νάινερς Τσέμνιτς (Γερμανία)

Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία)

4ος ΟΜΙΛΟΣ