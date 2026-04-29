La Liga: Ιστορική τιμωρία στον Αντράδα για τη γροθιά στον Πουλίδο – Τιμωρήθηκε με 13 αγωνιστικές

Ιστορική τιμωρία στον Εστεμπάν Αντράδα. Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα τιμωρήθηκε με 13 (12+1) αγώνες αποκλεισμού επειδή γρονθοκόπησε τον Πουλίδο στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι Ουέσκα-Σαραγόσα της περασμένης εβδομάδας.

«12 αγώνες αποκλεισμός για επίθεση σε άλλον παίκτη», αναφέρει η πειθαρχική επιτροπή στην απόφασή της, στην οποία πρέπει να προστεθεί ένας ακόμη αγώνας για τις δύο κίτρινες κάρτες που έλαβε πριν από την επίθεση.

Επιπλέον, ο τερματοφύλακας της Ουέσκα, Ντάνι Χιμένες, τιμωρήθηκε με τέσσερις αγώνες αποκλεισμού για τη συμμετοχή του στο επεισόδιο μετά τη γροθιά του Αντράδα.

Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα, στις τελευταίες στιγμές του ντέρμπι, έχοντας ήδη λάβει κίτρινη κάρτα, πήγε να διαμαρτυρηθεί για μια απόφαση και κατέληξε να σπρώξει τον Πουλίδο. Ο Ντάμασο Αρσεντιάνο του έδειξε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, αποβάλλοντάς τον, και ο Αντράδα έχασε την ψυχραιμία του, τρέχοντας μπροστά και δίνοντας μια ​​γροθιά στον Πουλίδο, «προκαλώντας του αιμάτωμα στο αριστερό του ζυγωματικό», μια βασική λεπτομέρεια στην έκθεση του διαιτητή.

Ο Εστεμπάν Αντράδα ζήτησε δημόσια συγγνώμη την Κυριακή τόσο στη Ρεάλ Σαραγόσα όσο και στους οπαδούς της, καθώς και στον ίδιο τον Χόρχε Πουλίδο, για τη γροθιά που έριξε στις καθυστερήσεις.

«Λυπάμαι πολύ», είπε, ενώ στη συνέχεια, χθες (28/4), ήρθε η ιδιωτική συγγνώμη. Ο τερματοφύλακας έστειλε ένα μήνυμα κειμένου στον αρχηγό της Ουέσκα για να ζητήσει συγγνώμη και να συμφιλιωθεί μετά από ένα περιστατικό που πέρασε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε όλο τον κόσμο.