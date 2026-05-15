La Liga: Στο «ρελαντί» η Ρεάλ νίκησε 2-0 την Οβιέδο – Αποδοκιμασίες στον Εμπαπέ – ΒΙΝΤΕΟ

Ενώ η ομάδα της Μαδρίτης έχασε και τον φετινό τίτλο στην Ισπανία, οι παίκτες της Ρεάλ επέστρεψαν στις νίκες στη La Liga, επικρατώντας στο «ρελαντί» έναντι της υποβιβασμένης Οβιέδο με 2-0, σ’ ένα ματς που σημαδεύτηκε από τις αποδοκιμασίες των οπαδών προς τον Γάλλο σταρ Κιλιάν Εμπαπέ.

Η ομάδα του Αρμπελόα δεν έθελξε με την απόδοσή της, όμως κατόρθωσε να βρει δύο τέρματα και να πάρει τους βαθμούς της νίκης, λίγο πριν ολοκληρωθεί μία κακή σεζόν για τον σύλλογο. Ο Ντάνι Γκαρθία άνοιξε το σκορ στο 45′ της αναμέτρησης, ενώ στο 79ο λεπτό ο Τζουντ Μπέλιγχαμ σφράγισε το θετικό αποτέλεσμα για τους Ισπανούς.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο, με την εξέδρα να έχει ξεκάθαρη στάση απέναντί του, σε μια περίοδο που μαζεύονται ακόμα και υπογραφές για την απομάκρυνσή του από το «Μπερναμπέου». Μαζικά σφυρίγματα, έντονη γκρίνια και αποδοκιμασίες.

Κάθε φορά που ο Γάλλος επιθετικός ακουμπούσε την μπάλα, η εξέδρα του «Μπερναμπέου» αντιδρούσε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, δείχνοντας με ξεκάθαρο τρόπο πως οι σχέσεις των δυο πλευρών δε βρίσκονται στην καλύτερη τους περίοδο.

Kylian Mbappe came on for Real Madrid He was then jeered by his OWN FANS! 😱

pic.twitter.com/aKVtKBxUxU — Attacking Football (@AttackingFooty) May 14, 2026

Η ένταση με τους οπαδούς των «μαδριλένων» συνεχίστηκε κι από την πλευρά του πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, που βρέθηκε να τσακώνεται με κόσμο στην κερκίδα.

Florentino Perez is arguing with the fans, IT’S OVER !!! pic.twitter.com/k5gmYFaIt2 https://t.co/lyLhP3ixv5 — Nყƙιƚα (@NikitaRMFC) May 14, 2026

Λίγη ώρα νωρίτερα στο «Εστάντιο Μουνισιπάλ ντε Μοντιλίβι» Χιρόνα και Ρεάλ Σοσιεδάδ έμειναν στο 1-1, με τους γηπεδούχους να χάνουν δύο βαθμούς στη μάχη, που δίνουν, για να παραμείνουν στα σαλόνια της κορυφαίας κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της La Liga:

Τρίτη 12 Μαΐου

Θέλτα-Λεβάντε 2-3

Ρεάλ Μπέτις-Έλτσε 2-1

Οσασούνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2

Τετάρτη 13 Μαΐου

Εσπανιόλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

Βιγιαρεάλ-Σεβίλλη 2-3

Αλαβές-Μπαρτσελόνα 1-0

Χετάφε-Μαγιόρκα 3-1

Πέμπτη 14 Μαΐου

Βαλένθια-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1

Xιρόνα-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Οβιέδο 2-0

