LIVE – Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη για τη δεύτερη παγκόσμια «κούπα» της Ισπανίας

Η Μαδρίτη έχει φορέσει τα γιορτινά της για να υποδεχθεί τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές. Μετά τις επίσημες υποδοχές από τη βασιλική οικογένεια και τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, η εθνική Ισπανίας επιβιβάστηκε σε ανοιχτό λεωφορείο και διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, καταλήγοντας στην εμβληματική Πλατεία Θιμπέλες, όπου κορυφώνονται οι πανηγυρισμοί.

Μεγάλη σκηνή, συναυλίες και εκπλήξεις στη Θιμπέλες

Στην Πλατεία Θιμπέλες έχει στηθεί ειδική σκηνή μπροστά από το Παλάτι των Επικοινωνιών, όπου από νωρίς το απόγευμα πραγματοποιείται ένα πολύωρο εορταστικό πρόγραμμα με μουσική, DJ sets, καλλιτέχνες και εκπλήξεις μέχρι την άφιξη των ποδοσφαιριστών. Στόχος είναι να κρατηθεί αμείωτος ο ενθουσιασμός των δεκάδων χιλιάδων φιλάθλων που έχουν συγκεντρωθεί για να υποδεχθούν τους πρωταθλητές κόσμου.

Η στιγμή της αποθέωσης

Το αποκορύφωμα της βραδιάς αναμένεται όταν οι παίκτες της «Ρόχα» ανέβουν στη σκηνή κρατώντας το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα παρουσιάσουν στους φιλάθλους. Θα ακολουθήσουν ομιλίες, μουσική και η μεγάλη γιορτή για τη δεύτερη παγκόσμια κατάκτηση της Ισπανίας, σε μία βραδιά που φιλοδοξεί να μείνει στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.