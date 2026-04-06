Masters Μόντε Κάρλο: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Ένα ολικό black out, διάρκειας οκτώ γκέιμ (!), υποχρέωσε τον Στέφανο Τσιτσιπά να αποχαιρετήσει πρόωρα το τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.
Επιβεβαιώνοντας ότι δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Αργεντινό Φρανσίσκο Τσερούντολο με 7-5, 6-4 και ξεκίνησε με το… αριστερό τη σεζόν σε χωματινή επιφάνεια, και μάλιστα σε ένα τουρνουά το οποίο έχει κατακτήσει τρεις φορές στο παρελθόν.
Milestone moment in Monte-Carlo 📊@FranCerundolo dispatches three-time champion Tsitsipas 7-5, 6-4 🔜 R2@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/H624N2Mv21
— ATP Tour (@atptour) April 6, 2026
Το παιχνίδι ξεκίνησε με break του Τσερούντολο, όμως σύντομα ο Τσιτσιπάς αντέδρασε, ισοφάρισε και προηγήθηκε 5-3, «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του. Η συνέχεια, όμως, ήταν εφιαλτική για τον “Στεφ”, ο οποίος όχι απλά δεν κατάφερε να «κλείσει» το σετ, αλλά έχασε συνολικά οκτώ συνεχόμενα γκέιμ, με συνέπεια ο Αργεντινός να πάρει το πρώτο σετ με 7-5 και να προηγηθεί 4-0 στο δεύτερο.
Ο Τσιτσιπάς ξαφνικά «έβγαλε» αντίδραση και με δικό του σερί 4-0 ισοφάρισε σε 4-4, αλλά αμέσως μετά έχασε το σερβίς του! Ο Τσερούντολο προηγήθηκε στη συνέχεια 40-0, ο Έλληνας τενίστας έσωσε τρία ματς-μπολ κι ένα ακόμη στη συνέχεια, αλλά στην πέμπτη ευκαιρία του ο Αργεντινός «τελείωσε» τον αγώνα.
