Αθλητικά

Nέα διοίκηση για τον Σύνδεσμο Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Ανατολικής Θεσσαλίας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Ανατολικής Θεσσαλίας μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν  στις 23-11-2025. 

Τα μέλη του νέου ΔΣ είναι:

  • Πρόεδρος: Καραγιάννη Μαρία
  • Α΄ Αντιπρόεδρος: Σαΐτη Ασπασία                   
  • Β΄ Αντιπρόεδρος: Ζουμπελούλη Ελπινίκη
  • Ταμίας: Λαδοπούλου Σταυρούλα
  • Γενικός Γραμματέας:  Καλτσά Ελένη
  • Ειδικός Γραμματέας: Γιαννούλη Ιωάννα
  • Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ζίκκου Μαρία

Επιπλέον, η σύνθεση της νέας ελεγκτικής επιτροπής είναι: Τουρσουνίδου Μαρία, Τσιαμούρας Κωνσταντίνος και Φράγκος Γεώργιος.