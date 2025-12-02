NBA: Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους «ουραγούς» της Ανατολής, Γουίζαρντς – Οι 26 πόντοι του «Greek Freak» δεν ήταν αρκετοί

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπόρεσαν ούτε αυτή τη φορά να αποφύγουν την κατάρρευση στο φινάλε, γνωρίζοντας την όγδοη ήττα τους στα εννέα τελευταία παιχνίδια, με 129-126 από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς στην πρωτεύουσα.

Παρά τους 26 πόντους και τα 7 ριμπάουντ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς είδαν ένα προβάδισμα 16 πόντων στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου να εξανεμίζεται, την ώρα που η άμυνα λύγισε ξανά στα κρίσιμα.

Η ομάδα του Μιλγουόκι σούταρε εξαιρετικά από τα 6,75μ. (21/38 τρίποντα – 55,3%), επίδοση που την κατέστησε μόλις την τρίτη ομάδα φέτος που φτάνει τα 21+ εύστοχα τρίποντα και… χάνει.

Αντίθετα, οι Γουίζαρντς, οι οποίοι προέρχονταν από μια περίοδο με 14 διαδοχικές ήττες, βρήκαν ρυθμό στην τέταρτη περίοδο και έφτασαν στην δεύτερη νίκη τους στα τρία τελευταία παιχνίδια.

Πρώτος σκόρερ για τα ελάφια ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 30 πόντους (πρώτο του παιχνίδι με 30+ από το 2023, αποχώρησε στο τέλος με ενοχλήσεις στη μέση) ενώ ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (10/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 6/11 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Γουίζαρντς ο Σι Τζέι Μακόλουμ είχε 28 πόντους, ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ 22 πόντους και 8 ριμπάουντ ενώ 15 πόντους και 6 ασίστ είχε ο Κρις Μίντλετον.

Αποτελέσματα

Ντιτρόιτ – Ατλάντα 99-98

Ιντιάνα – Κλίβελαντ 119-135

Ουάσινγκτον – Μιλγουόκι 129-126

Μπρούκλιν – Σαρλοτ 116-103

Μαϊάμι – ΛΑ Κλίπερς 140-123

Ορλάντο – Σικάγο 125-120

Ντένβερ – Ντάλας 121-131

Γιούτα – Χιούστον 133-125

ΛΑ Λέικερς – Φοίνιξ 108-125

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Τορόντο 14-7 Νέα Υόρκη 13-6 Βοστώνη 11-9 Φιλαδέλφεια 10-9 Μπρούκλιν 4-16

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 17-4 Κλίβελαντ 13-9 Σικάγο 9-11 Μιλγουόκι 9-13 Ιντιάνα 4-17

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 14-7 Ορλάντο 13-8 Ατλάντα 13-9 Σάρλοτ 6-15 Ουάσινγκτον 3-16

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 20-1 Ντένβερ 14-6 Μινεσότα 12-8 Πόρτλαντ 8-12 Γιούτα 7-13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 15-5 Φοίνιξ 13-9 Γκόλντεν Στέιτ 11-10 Λ.Α. Κλίπερς 5-16 Σακραμέντο 5-16

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 13-5 Σαν Αντόνιο 13-6 Μέμφις 9-12 Ντάλας 7-15 Νέα Ορλεάνη 3-18

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ