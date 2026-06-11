NBA: Οι Knicks έκαναν ιστορική ανατροπή – Μία νίκη μακριά από τον τίτλο

Ο OG Anunoby πέτυχε το νικητήριο καλάθι με tip-in, 1,2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, σφραγίζοντας μια συγκλονιστική νίκη που έδωσε στους Knicks προβάδισμα 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA, η οποία κρίνεται στις τέσσερις νίκες. Η σειρά μεταφέρεται πλέον πίσω στο Σαν Αντόνιο για τον πέμπτο αγώνα το Σάββατο.

Ο Jalen Brunson σημείωσε 36 πόντους και ο OG Anunoby πρόσθεσε 33 για τη Νέα Υόρκη, πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι μετά από προσπάθεια τριών πόντων του Brunson που βρήκε στο στεφάνι.

«Απλώς κάνω ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε», δήλωσε ο Anunoby για το καλάθι που έκανε το κοινό -γεμάτο αστέρες- στο Madison Square Garden να ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς.

Ο αστέρας των Spurs, Victor Wembanyama, σημείωσε 24 πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ.

Ο Dylan Harper πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ οι De’Aaron Fox και Devin Vassell είχαν από 18 πόντους ο καθένας για το Σαν Αντόνιο, το οποίο σημείωσε ρεκόρ Τελικών με 14 εύστοχα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το τεράστιο προβάδισμά του.

Ο Jalen Brunson έδωσε το προβάδισμα στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά στον αγώνα με ένα floater που έκανε το σκορ 105-104, 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Ο Stephon Castle των Spurs ευστόχησε σε δύο ελεύθερες βολές, αλλά οι Knicks απάντησαν, με τον OG Anunoby να πηδά ψηλότερα από όλους μέσα σε ένα «δάσος» αμυντικών των Spurs και να πετυχαίνει το καλάθι που χάρισε τη νίκη.

Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των Τελικών μέχρι τότε ήταν από διαφορά 24 πόντων, που είχαν πετύχει οι Boston Celtics απέναντι στους Los Angeles Lakers το 2008.

«Δεν μπορώ πραγματικά να το εξηγήσω αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Wembanyama για την κατάρρευση των Spurs μετά το εντυπωσιακό τους ξεκίνημα.

«Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την εκτέλεση και ίσως με κάποια μορφή εφησυχασμού. Ήταν ξεκάθαρο ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν η πιο διψασμένη ομάδα».

Οι Spurs, που είχαν χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην έδρα τους αλλά τη Δευτέρα έβαλαν τέλος στο σερί 13 νικών των Knicks, μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, ευστοχώντας στα 15 από τα 23 σουτ τους και φτάνοντας τους 41 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Taylor Swift celebrates New York’s GAME 4 WIN while walking off the court ‼️ pic.twitter.com/l3hyB4vQOA — NBA (@NBA) June 11, 2026



Η Νέα Υόρκη είχε μόλις 29,4% ευστοχία στα σουτ της στο πρώτο δωδεκάλεπτο, κατά το οποίο ο Karl-Anthony Towns χρεώθηκε νωρίς με δύο φάουλ, ενώ ο αναπληρωματικός Mitchell Robinson δέχθηκε αντιαθλητικό φάουλ ύστερα από έναν εκνευρισμένο αγκώνα στον λαιμό του Wembanyama.

Ο Brunson, που δεχόταν ασφυκτική πίεση από τους Spurs, δεν πέτυχε το πρώτο του καλάθι παρά μόνο στη δεύτερη περίοδο.

Οι Spurs αύξησαν τη διαφορά τους στους 29 πόντους πριν πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 76-49.

Η διαφορά των 27 πόντων στο ημίχρονο ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγράψει φιλοξενούμενη ομάδα στην ιστορία των Τελικών. Ωστόσο, το Σαν Αντόνιο πέτυχε μόλις 30 πόντους σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

«Ήταν ένα άσχημο, πολύ άσχημο παιχνίδι», δήλωσε ο Towns.

Παράλληλα, απέδωσε τα εύσημα στους φιλάθλους που παρέμειναν στο πλευρό της ομάδας και συνέχισαν να την υποστηρίζουν.

«Δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο. Όμως εκείνοι έμειναν μαζί μας», είπε.

Ο Wembanyama χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ στις αρχές της τρίτης περιόδου, όταν χτύπησε τον Towns με αγκώνα στο πρόσωπο.