NBA: Οι Knicks κατακτούν το πρώτο τους πρωτάθλημα έπειτα από 53 χρόνια

Οι Νιου Γιορκ Νικς είναι πρωταθλητές του NBA. Είναι μια πρόταση που δεν έχει γραφτεί εδώ και 53 χρόνια.

NBA: Οι Knicks έκαναν ιστορική ανατροπή – Μία νίκη μακριά από τον τίτλο

Είναι μια πραγματικότητα που ήταν απρόσιτη για το franchise από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως τη δεκαετία του 1980 και έμοιαζε τόσο κοντινή τη δεκαετία του 1990, μόνο και μόνο για να παραμείνει μακριά για μεγάλο μέρος του τελευταίου τετάρτου του αιώνα.

Ωστόσο, το Σάββατο στο Τέξας, ένα ρόστερ των Νικς που είχε συναρμολογηθεί, αποσυναρμολογηθεί και αναδιαμορφωθεί τα τελευταία έξι χρόνια έβαλε τέλος σε μια αναμονή που διήρκεσε περισσότερο από μισό αιώνα, νικώντας το Σαν Αντόνιο με 94-90 σε πέντε αγώνες, εξασφαλίζοντας για τη Νέα Υόρκη τον τρίτο τίτλο του NBA, και τον πρώτο από το 1973.

«Συγγνώμη που άργησε τόσο πολύ!» είπε ο ιδιοκτήτης των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, με όλο το ρόστερ στο πλευρό του και το τρόπαιο Λάρι Ο’Μπράιαν λίγα μέτρα μακριά.

Οι νεαροί Spurs, αγωνιζόμενοι μόλις στην πρώτη πλέι οφ της καριέρας του σούπερ σταρ ύψους 2,90 μέτρων, Victor Wembanyama, μπήκαν σε αυτούς τους Τελικούς έχοντας νικήσει τους πρωταθλητές του 2025 Oklahoma City Thunder και κατακτώντας τη Δυτική Περιφέρεια. Η Νέα Υόρκη είχε φτάσει στους πρώτους Τελικούς από το 1999 ακολουθώντας αυτό που φαινόταν να είναι μια λιγότερο δύσκολη διαδρομή.

Η Νέα Υόρκη, ωστόσο, κέρδισε τα δύο πρώτα παιχνίδια στο Σαν Αντόνιο και κατέκτησε το πρωτάθλημα, κρατώντας παράλληλα πίσω τους Σπερς στον συναισθηματικό, απρόβλεπτο τέταρτο και πέμπτο αγώνα της σειράς.

Από το 1973 έως σήμερα

Η Νέα Υόρκη ήταν κάποτε το κέντρο του μπασκετικού σύμπαντος μετά τους τίτλους του NBA το 1970 και το 1973. Ωστόσο, μετά την πρόκριση στους τελικούς της περιφέρειας το 1974, οι Νικς ήταν χωρίς στόχο για 15 χρόνια και δεν επέστρεψαν ξανά στους τελικούς της Ανατολής μέχρι το 1993. Αφού χτύπησαν την πόρτα τη δεκαετία του 1990, με ήττες στους τελικούς το 1994 και το 1999, η Νέα Υόρκη έχασε τη σημασία του πρωταθλήματος.

Μεταξύ 2001 και 2025, ένας συνδυασμός 15 προπονητών που διοικούσαν ή ήταν προσωρινοί, είχε ως αποτέλεσμα μόνο επτά νικηφόρες σεζόν και οκτώ συμμετοχές στα πλέι οφ, και μόνο μία από αυτές τις συμμετοχές στα πλέι οφ προκρίθηκε πέρα ​​από τον δεύτερο γύρο. Αυτή η μοναδική εξαίρεση ήταν η συμμετοχή στους τελικούς της περιφέρειας της περασμένης σεζόν – μετά την οποία οι Νικς απέλυσαν τον προπονητή Τομ Τιμποντό και πέρασαν ένα μήνα αναζητώντας τον διάδοχό του σε μια αναζήτηση που δέχτηκε πολλές επικρίσεις.

Η μεγάλη απόφαση να απολυθεί ο Τιμποντό και να προσληφθεί ο Μπράουν ως διάδοχός του ήταν σύμφωνη με τον τρόπο που ο Λίον Ρόουζ έχει χτίσει την ομάδα από τότε που προσλήφθηκε το 2020 για να ηγηθεί όλων των δραστηριοτήτων μπάσκετ της Νέας Υόρκης. Ως εξέχων μάνατζερ εδώ και πολύ καιρό, ο Ρόουζ ήταν μια αντισυμβατική επιλογή, αλλά μέσω συναντήσεων με ελεύθερους παίκτες, ανταλλαγών κατά τη διάρκεια των ντραφτ και επιτυχημένων ανταλλαγών, η Νέα Υόρκη συναρμολόγησε το ρόστερ της για το 2026 με έναν τρόπο που λίγοι άλλοι διεκδικητές.

Μόνο ένας από τους παίκτες της κανονικής τους εναλλαγής, ο σέντερ Μίτσελ Ρόμπινσον, επιλέχθηκε στο ντραφτ των Νικς. Αντί να προσπαθήσει να αποκτήσει μεγάλα ονόματα όπως ο Τζόελ Εμπίντ ή ο Ντόνοβαν Μίτσελ, ο Ρόουζ επέλεξε να χτίσει την ομάδα γύρω από τον Μπράνσον, ο οποίος προηγουμένως ήταν αναπληρωματικός στο Ντάλας. Κατά τη διάρκεια της offseason του 2024, οι Νικς επισήμως έδωσαν τον δρόμο του πρωταθλήματος ή της αποτυχίας, δίνοντας πέντε επιλογές πρώτου γύρου στο ντραφτ για τον εξτρέμ Μίκαλ Μπρίτζες και ανταλλάσσοντας τους Τζούλιους Ραντλ και Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο για τον ψηλό των Τάουνς της Μινεσότα.

Η προσαρμογή αυτού του ρόστερ δεν ήταν πάντα άψογη. Αλλά αυτή την άνοιξη, άρχισε να διαπρέπει στα πλέι οφ με επιτυχίες και συναρπαστικές ανατροπές, οδηγώντας στην καθοριστική ευκαιρία του Σαββάτου στο Σαν Αντόνιο.