NBA: Ο Γουεμπανιαμά έστειλε τους Σπερς στους Τελικούς – «Λύγισε» η Οκλαχόμα στο θρίλερ του Game 7

Έπειτα από μια συγκλονιστική μονομαχία που κρίθηκε στο Game 7 (έβδομο παιχνίδι), το Σαν Αντόνιο κατάφερε να εκθρονίσει τους πρωταθλητές ΝΒΑ και να σφραγίσει το εισιτήριο του για τους Τελικούς, κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Σπερς άντεξαν στην πίεση μέσα στην Οκλαχόμα, πανηγύρισαν μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη και πλέον ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο για πρώτη φορά μετά την κατάκτηση του πέμπτου πρωταθλήματος της ιστορίας τους το 2014.

Μυθικός Γουεμπανιαμά

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά είχε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, οδηγώντας το Σαν Αντόνιο στους τελικούς του NBA μετά την εκτός έδρας νίκη με 111-103 επί της Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο Game 7 των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας το Σάββατο.

Οι Σπερς θα αντιμετωπίσουν τους Νιου Γιορκ Νικς στους τελικούς, οι οποίοι ξεκινούν την Τετάρτη στο Σαν Αντόνιο.

KNICKS. SPURS. 1999 REMATCH.

THE NBA FINALS ARE OFFICIALLY SET! 🍿 New York returns to NBA Finals for the first time since 1999 🍿 San Antonio returns to NBA Finals for the first time since 2014 Game 1: Wednesday, June 3 at 8:30pm/et on ABC



Με την πρόκριση των Σπερς και των Νικς, το NBA θα αποκτήσει έναν όγδοο διαφορετικό πρωταθλητή τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Παράλληλα, ο αποκλεισμός της Οκλαχόμα Σίτι σημαίνει ότι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς της περιόδου 2017-18 παραμένουν η τελευταία ομάδα που κατάφερε να κατακτήσει back-to-back τίτλους.

Ο Τζούλιαν Σαμπάνι σημείωσε 20 πόντους –εκ των οποίων οι 11 στην τρίτη περίοδο– έχοντας 6 στα 10 τρίποντα.

Με κάτι λιγότερο από επτά λεπτά να απομένουν για τη λήξη, ο Γουεμπανιαμά πέρασε στον πάγκο με πέντε φάουλ, με την ομάδα του να προηγείται με 97-91.

Σε εκείνο το σημείο, ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν έκανε ένα κλέψιμο και έτρεχε προς το καλάθι για κάρφωμα, όμως ο Λουκ Κορνέτ, ο αντικαταστάτης του Γουεμπανιαμά, του έκανε τάπα, ο Ντίλαν Χάρπερ πήρε το ριμπάουντ και ο Στεφόν Καστλ τελείωσε τη φάση στην άλλη πλευρά του γηπέδου.

Έπειτα από ένα λάθος της Οκλαχόμα Σίτι, ο Γουεμπανιαμά επέστρεψε στο παρκέ και ο Κορνέτ κατευθύνθηκε προς τον πάγκο γνωρίζοντας την αποθέωση.

Λίγο αργότερα, ο Σαμπάνι ευστόχησε στο έκτο του τρίποντο, ανεβάζοντας τη διαφορά για το Σαν Αντόνιο στους 11 πόντους.

Οι Θάντερ πλησίασαν στους έξι (2:02 πριν το τέλος), αλλά οι Σπερς «έκλεισαν» το παιχνίδι και πήραν την πρόκριση.

“Realizing that some part of a childhood dream is going to come true.” WCF MVP @wemby on all of the emotions he felt after the Spurs won Game 7 in OKC and clinched their spot in the 2026 NBA Finals! Game 1: Wednesday, June 3 at 8:30pm/et on ABC https://t.co/oFxdrbA42X pic.twitter.com/517BrSYaMN — NBA (@NBA) May 31, 2026

Η αντεπίθεση των Θάντερ και ο Γκίλτζεους-Αλεξάντερ

Ο MVP της regular season, Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, πραγματοποίησε ίσως το καλύτερο παιχνίδι του στη σειρά για την Οκλαχόμα Σίτι, έχοντας 35 πόντους με 12 στα 21 σουτ, καθώς και 9 ασίστ και 3 κλέψιμα.

Ωστόσο, ο Τσετ Χόλμγκρεν περιορίστηκε στους 4 μόλις πόντους με δύο προσπάθειες, καθώς δεν επιχείρησε ούτε ένα σουτ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Άλεξ Καρούζο είχε μόλις 3 στα 14 σουτ εντός πεδιάς, σημειώνοντας 12 πόντους.

Για τέταρτη φορά στα τελευταία πέντε παιχνίδια, οι Σπερς πήραν κεφάλι στο σκορ από νωρίς.

Αυτή τη φορά, έχτισαν μια διαφορά 14 πόντων στα πρώτα επτά λεπτά, προηγούμενοι με 27-13.

Ο ΝτεΆρον Φοξ είχε ένα τρίποντο, μία ασίστ και δύο κλέψιμα κατά τη διάρκεια του επιμέρους σκορ 17-7 που διαμόρφωσε αυτό το προβάδισμα.

Στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περιόδου, ο αγκώνας του Γουεμπανιαμά βρήκε τον Χάρτενσταϊν καθώς ο Γάλλος ξεκινούσε μια προσπάθεια διείσδυσης. Αρχικά δόθηκε φάουλ στον Χάρτενσταϊν και ο προπονητής των Θάντερ, Μαρκ Ντάιγκνολτ, χρεώθηκε με τεχνική ποινή.

Η ένσταση (challenge) της Οκλαχόμα Σίτι ανέτρεψε με επιτυχία την απόφαση σε επιθετικό φάουλ, όμως η τεχνική ποινή δεν αναβαθμίστηκε.

Προς το τέλος της δεύτερης περιόδου, οι Θάντερ έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 20-5 για να πάρουν το πρώτο τους προβάδισμα στη σειρά μετά το τέλος του Game 5.

Ο Γκίλτζεους-Αλεξάντερ σημείωσε τους πρώτους επτά και τους εννέα από τους πρώτους 11 πόντους της Οκλαχόμα Σίτι κατά τη διάρκεια αυτού του σερί.

Παρόλα αυτά, οι Σπερς πέτυχαν τους τελευταίους επτά πόντους του ημιχρόνου, ανακτώντας το προβάδισμα πριν την ανάπαυλα με 56-53.

Στην τρίτη περίοδο, ο Σαμπάνι σημείωσε 11 πόντους κατά τη διάρκεια ενός σερί 16-2 του Σαν Αντόνιο, το οποίο έδωσε στους Σπερς ένα προβάδισμα με 76-65, βάζοντας τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη.

Πηγή: Reuters