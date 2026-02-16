NBA: Ο Τάουνς φόρεσε τζάκετ με τον Άγιο Γεώργιο και ο Γιόκιτς του έκανε… μάθημα θρησκευτικών – Δείτε το βίντεο

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στιγμιότυπα στο περιθώριο του φετινού All Star Game του NBA, μετά τον απολαυστικό διάλογο του «Greek Freak» με τα παιδιά του, εκτυλίχθηκε ανάμεσα στον Νίκολα Γιόκιτς και τον Καρλ-Άντονι Τάουνς, με αφορμή τις ενδυματολογικές επιλογές του δεύτερου.

Ο Δομινικανοαμερικανός σέντερ των Νιου Γιορκ Νικς εμφανίστηκε με ένα μπουφάν που έφερε στην πλάτη την απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου που σκοτώνει τον δράκο.

Αν και ο Τάουνς φάνηκε να αγνοεί τον συμβολισμό που έφερε το ρούχο του, η ορθόδοξη εικονογραφία δεν διέφυγε της προσοχής του Γιόκιτς.

«Αυτό είναι σερβικό»: Η έκπληξη των Τάουνς και Κάρι

Ο Σέρβος σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς, ως χριστιανός ορθόδοξος, αναγνώρισε αμέσως τη μορφή του προστάτη-πολεμιστή και έσπευσε να ενημερώσει τον Τάουνς.

«Αυτό είναι σερβικό», του είπε χαρακτηριστικά ο Γιόκιτς, προκαλώντας την άμεση έκπληξη του 30χρονου φόργουορντ.

Η σκηνή προκάλεσε το ενδιαφέρον και του Στεφ Κάρι που βρισκόταν δίπλα τους. «Τι είναι σέρβικο; Το άλογο;», αναρωτήθηκε ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Γιόκιτς ζήτησε με χιούμορ να φωτογραφίσουν το συγκεκριμένο τζάκετ για ανέβει το στιγμιότυπο στα social media.

Η περιορισμένη συμμετοχή του Γιόκιτς στο παρκέ

Παρά το ευχάριστο κλίμα στα αποδυτήρια, η αγωνιστική παρουσία του τρις MVP στη φετινή εκδοχή του All-Star Game ήταν εξαιρετικά σύντομη.

Ο Γιόκιτς ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα της Team World, ωστόσο αγωνίστηκε μόλις για 5 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι πριν αποσυρθεί οριστικά στον πάγκο.

Στο διάστημα αυτό δεν κατάφερε να σκοράρει (0/1 σουτ), σημειώνοντας μόνο δύο ριμπάουντ.

Το παρασκήνιο της απόφασης για τα λίγα λεπτά

Η απόφαση να παραμείνει στον πάγκο για το υπόλοιπο της βραδιάς δεν ήταν τυχαία, καθώς το προπονητικό επιτελείο και ο ίδιος ο παίκτης θέλησαν να προστατεύσουν την υγεία του.

Ο Γιόκιτς προέρχεται από έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που τον είχε θέσει εκτός δράσης για έναν μήνα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, και η περιορισμένη συμμετοχή του κρίθηκε απαραίτητη για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιβάρυνση στην πορεία προς τα playoffs.