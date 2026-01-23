Oι γυναίκες της ΕΑΛ υποδέχονται τον ΠΑΣ Γιάννινα

Για την 3η αγωνιστική του 2ου γύρου του πρωταθλήματος της Α2 Γυναικών volley, η ομάδα γυναικών της ΕΑΛ υποδέχεται την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «κλειστό» γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου, το Σάββατο και με ώρα έναρξης: 17.00

(Ακριτίδης Γιώργος) Παπαστεργίου Πηνελόπη – Καβριγιάννη Ρούλα – Jiovanovic Marijia – Κουτρουμπή Ειρήνη – Παπακώστα Βασιλική – Βελεσιώτη Ελίζα – Λιάμπου Χριστιάνα – Παυλίδη Θεοφιλία- Κοσμίδου Βασιλική(Λ) – Προβίδα Ραφαέλα – Κερέμη Μαρίλια -Νίκου Βάλια – Πιτσαρή Αντα (Λ).