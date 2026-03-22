Oλυμπιακός – ΑΕΛ 0-0: Παλικαρίσια ισοπαλία για τους “βυσσινί”

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε την ΑΕΛ Novibet για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες μετά το 0-0.

Mε κορυφαίο τον τερματοφύλακα Βενετικίδη οι “βυσσινί” απέσπασαν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την παραμονή στην κατηγορία.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλά στο ματς και μόλις στο 6′ απείλησε, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να πιέζει ψηλά και να κλέβει τη μπάλα από τον Ρόσιτς σε πολύ επικίνδυνο σημείο αλλά ο Βενετικίδης κατάφερε στο τε α τετ να νικήσει τον Πορτογάλο.

Συνέχισαν τη πίεση του οι «ερυθρόλευκοι» με κάποιες σουτ των Σιπιόνι και Μπρούνο αλλά και κάποιες καλές στιγμές του Ταρέμι μέσα από τη περιοχή, χωρίς να υπάρξει αλλαγή στο σκορ.

Ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αρκετά στο επόμενο διάστημα, με τους γηπεδούχους να έχουν τη κατοχή της μπάλας σε μεγάλο ποσοστό αλλά την ΑΕΛ να είναι πολύ καλά στημένη αμυντικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ευκαιρίες.

Στο 37′ ήρθε η επόμενη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, με το σουτ του Τσικίνιο από γύρισμα του Ποντένσε να καταλήγει άουτ. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν ξανά, με την μπάλα να περνάει από τα πόδια Ποντένσε και Μπρούνο, αλλά το σουτ του Σιπιόνι να κοντράρει και να φεύγει εκτός.

Η ΑΕΛ Novibet κατέγραψε την πρώτη της τελική προσπάθεια στο παιχνίδι στις αρχές του δευτέρου μέρους, όταν ο Τούπτα επιχείρησε σουτ λίγο έξω από την περιοχή στο 53’, όμως ο Τζολάκης μπλόκαρε σταθερά. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα από το γκολ, με τον Βενετικίδη να βγαίνει νικητής στο τετ α τετ με τον Ταρέμι.

Στο 60’, ο Τζολάκης σταμάτησε τον Μασόν σε τετ α τετ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ποντένσε μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και επιχείρησε ψηλοκρεμαστό σουτ, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ Novibet να αποκρούει εντυπωσιακά.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 63’, ο Βενετικίδης νίκησε ξανά τον Ταρέμι, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της ομάδας του.

Στο 76’, ο Μουζακίτης δοκίμασε το πόδι του από αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, όμως ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων αντέδρασε σωστά και αποσόβησε τον κίνδυνο. Δύο λεπτά μετά, ο Ροντινέι έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, αλλά ο Ποντένσε δεν πρόλαβε να βρει την μπάλα με προβολή. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Μπρούνο τροφοδότησε με ωραίο γύρισμα τον Ελ Κααμπί, όμως ο Μαροκινός δεν κατάφερε να βρει στόχο από πλεονεκτική θέση.

Στο 88’, ο Ολυμπιακός απώλεσε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στο παιχνίδι. Ο Ποντένσε πήρε την κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Μπρούνο, ο Βενετικίδης απέκρουσε, η μπάλα στρώθηκε ξανά στον Πορτογάλο εξτρέμ, ο οποίος σούταρε από το ύψος της μικρής περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι.

Το 0-0 έμεινε έως το φινάλε, με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει μεγάλη βαθμολογική απώλεια και να μπαίνει στα playoffs στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια (61’ Ροντινέι), Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (74’ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Ποντένσε, Μαρτίνς ( 80’ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (61’ Ελ Κααμπί), Ταρέμι (80’ Κλέιτον).

ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Αποστολάκης (73’ Πέρεζ), Κοσσονού (45’ Μακόν), Ρόσιτς, Ναόρ, Μπατουμπινσικά, Σουρλής, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, (46’ Σίστο), Κακουτά (73’ Φερίγκρα), Τούπτα (73’ Γκαράτε).

