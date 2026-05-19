Premier League: Άρσεναλ – Μπέρνλι 1-0 κι αγκαλιά με τον τίτλο οι «κανονιέρηδες»

Αγκαλιά με το τρόπαιο της Premier League είναι η Άρσεναλ, η οποία κέρδισε με 1-0 την Μπέρνλι στο «Έμιρεϊτς» για την προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και δείχνει έτοιμη να επιστρέψει στην κορυφή της Αγγλίας, έπειτα από 22 χρόνια.

Η Άρσεναλ ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της υποβιβασμένης Μπέρνλι στο Λονδίνο και βρίσκεται 90 λεπτά μακριά από τον πρώτο της τίτλο στην Premier League μετά το 2004. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα είναι στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι που αντιμετωπίζει αύριο (19/5) τη Μπόρνμουθ και σε περίπτωση απώλειας «στέλνει» τον τίτλο απευθείας στους «κανονιέρηδες».

Εάν νικήσει, όμως, τότε η Άρσεναλ θα πρέπει να πάρει τους τρεις βαθμούς εναντίον της Κρίσταλ Πάλας την Κυριακή (24/5, 18:00) στην τελευταία αγωνιστική. Στο «Σέλχαρστ Παρκ», μόλις 18 χιλιόμετρα νότια από την έδρα της, η ομάδα του βόρειου Λονδίνου έχει ραντεβού με την Ιστορία.

Οι «κανονιέρηδες» δυσκολεύτηκαν, όπως ήταν φυσιολογικό. Δεν είναι και λίγο να ξέρεις ότι κάθε λάθος απόφαση μπορεί να χαλάσει το “πάρτι” που ο σύλλογος περιμένει εδώ και 22 χρόνια. Όμως βρήκαν τη λύση με τον τρόπο ο οποίος υπήρξε σήμα κατατεθέν. τους σε όλη τη σεζόν. Μία στατική φάση. Κόρνερ ο Σάκα, κεφαλιά με εντυπωσιακό άλμα ο Χάβερτς και 1-0 στο 37′. Το άγχος κυριάρχησε στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα, με τους γηπεδούχους να παίρνουν μια… φτωχή νίκη.

Αυτό σημαίνει πως οριστικά μειονεκτούν σε περίπτωση ισοβαθμίας με τη Σίτι, αλλά εξακολουθούν να κρατούν την τύχη τους στα δικά τους χέρια.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής στην Premier League:

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2

Μάντσεστερ Γ.-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 2-2

Έβερτον-Σάντερλαντ 1-3

Λιντς-Μπράιτον 1-0

Γουλβς-Φούλαμ 1-1

Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ 3-1

Άρσεναλ-Μπέρνλι 1-0

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι 19/05

Τσέλσι-Τότεναμ 19/05

H βαθμολογία

