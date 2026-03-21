Premier League: Έ«Χ»ασε την ευκαιρία να πλησιάσει την 2η θέση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Μπόρνμουθ – Δείτε τα highlights

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Μπόρνμουθ στο «Vitality Stadium», στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής της Premier League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» προηγήθηκαν δύο φορές, ωστόσο οι γηπεδούχοι απάντησαν ισάριθμες, με αποτέλεσμα να μοιραστούν οι βαθμοί.

Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Η Γιουνάιτεντ άνοιξε το σκορ στο 61’ με πέναλτι του Φερνάντες, όμως η Μπόρνμουθ ισοφάρισε στο 67’ με τον Κρίστι. Στο 71’ οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου προβάδισμα με αυτογκόλ του Χιλ, αλλά στο 81’ ο Κρούπι διαμόρφωσε το τελικό 2-2 από την «άσπρη βούλα».

Κομβικό σημείο της αναμέτρησης αποτέλεσε η αποβολή παίκτη της Μπόρνμουθ με απευθείας κόκκινη κάρτα πριν από το δεύτερο πέναλτι, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην καταφέρνει να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα στο φινάλε.

﻿

Αποτελέσματα 31ης αγωνιστικής

Γουλβς – Άρσεναλ 2-2 (61΄ Μπουένο, 90+4΄ Εντόζι – 5΄ Σάκα, 56΄ Ινκαπιέ)

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2 (67’ Κρίστι, 81’ πέν. Κρούπι – 61’ πέν. Φερνάντες, 71’ αυτ. Χιλ)

Μπράιτον – Λίβερπουλ (21/03)

Φούλαμ – Μπέρνλι (21/03)

Έβερτον – Τσέλσι (21/03)

Λιντς – Μπρέντφορντ (21/03)

Νιούκαστλ – Σάντερλαντ (22/03)

Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ (22/03)

Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ (22/03)

Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας (αναβλήθηκε)

Βαθμολογία (σε 30 αγώνες)