Premier League: Βαθμός από χρυσάφι για την Γουέστ Χαμ απέναντι στην Σίτι, που χάνει έδαφος για τον τίτλο – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Γουέστ Χαμ πήρε έναν υπερπολύτιμο βαθμό στη μάχη που δίνει για την παραμονή στην κατηγορία απέναντι στην Σίτι στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Premier League. Ο Μπερνάντο Σίλβα άνοιξε το σκορ στο 31′, όμως ο Ντίνος Μαυροπάνος με κεφαλιά έκρινε την μοίρα της αναμέτρησης τέσσερα λεπτά αργότερα (1-1).

Σπουδαίο αποτέλεσμα χάρισε στην Γουέστ Χαμ ο Ντίνος Μαυροπάνος που σκόραρε μετά από δύο χρόνια, διαμορφώνοντας το 1-1 απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι. Για τους “πολίτες” είχε ανοίξει το σκορ στο 31′ ο Μπερνάντο Σίλβα. Με αυτό το αποτέλεσμα τα “σφυριά” έφτασαν τους 29 βαθμούς στην 17η θέση, ενώ στον αντίποδα το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα, έμεινε εννέα βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε προβάδισμα με την συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου με τον Μαρμούς να βρίσκει τον Μπερνάντο Σίλβα και αυτός με υπέροχο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0. Η απάντηση όμως ήταν άμεση και είχε άρωμα ελληνικό. Στο 35′ ο Μπόουεν εκτελεσε κόρνερ από τα δεξιά και ο Μαυροπάνος εκμεταλλευόμενος την άστοχη έξοδο του Ντοναρούμα έκανε το 1-1, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη η Σίτι μπήκε αποφασισμένη να βρει το τέρμα που θα της έδινε εκ νέου το προβάδισμα, αλλά οι “πολίτες” παρουσίασαν τεράστιο πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη, με το 1-1 να μένει μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Όλα τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής στην Premier League:

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0

Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0

Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 22:00

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 15/3

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 15/3

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 15/3

Λίβερπουλ-Τότεναμ 15/3

Μπρέντφορντ-Γουλβς 16/3

Η βαθμολογία

