Premier League: «Διπλό»… χαστούκι της Έβερτον στην Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Έβερτον πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της χρονιάς, επικρατώντας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» με 1-0, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες για περισσότερο από 75 λεπτά. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ντιούσμπερι-Χολ στο 29ο λεπτό, χαρίζοντας ένα ιστορικό «διπλό» στην ομάδα του Μέρσεϊσάιντ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το πιο απρόσμενο περιστατικό της φετινής Premier League. Μόλις στο 14ο λεπτό, οι συμπαίκτες Γκεϊ και Κιν ήρθαν σε έντονο διαπληκτισμό μέσα στην περιοχή της Έβερτον, με τον Σενεγαλέζο να χαστουκίζει τον Άγγλο αμυντικό. Ο διαιτητής Χάρινγκτον δεν είχε άλλη επιλογή και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Γκεϊ, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

https://www.youtube.com/watch?v=KA-ioAyqNM4

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «εφοπλιστές» δεν λύγισαν. Στο 29ο λεπτό, ο Ντιούσμπερι-Χολ με ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ονάνα, γράφοντας το 0-1. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα του Ντέιβιντ Μόιες αμύνθηκε υποδειγματικά και κράτησε το πολύτιμο προβάδισμα ως το τέλος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Έβερτον ήταν ο Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος με καθοριστικές επεμβάσεις –ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο– κράτησε ανέπαφη την εστία του και έγινε ο ήρωας της βραδιάς. Στο φινάλε, ο Άγγλος τερματοφύλακας πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του, πανηγυρίζοντας μία σπουδαία νίκη μέσα στο «Θέατρο των Ονείρων».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2 (37′ Νέτο, 88′ Φερνάντες)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ 2-2 (69′ πεν. Ταβερνιέ, 81′ Ουνάλ-11′, 35′ Γουίλσον)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-1 (71′ Γουέλμπεκ, 84′ Χίνσελγουντ-29′ πεν. Τιάγκο)

Φούλαμ-Σάντερλαντ 1-0 (84′ Χιμένεθ)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (33′ Μουρίλο, 46′ Σαβόνα-78′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας 0-2 (63′ Μουνιόθ, 69′ Πίνο)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (63′, 70′ Μπαρνς – 68′ Ντίας)

Λιντς-Άστον Βίλα 1-2 (8′ Νμέτσα-48′, 75′ Ρότζερς)

Άρσεναλ-Τότεναμ 4-1 (36′ Τροσάρ, 41′, 46′, 76′ Εζε-55′ Ριτσάρλισον)

Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον 0-1 (29′ Ντιούσμπερι-Χολ)

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)