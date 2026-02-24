Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε από το «Χιλ Ντίκινσον Στέιντιουμ» και πλησίασε στην 3η θέση

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 1-0 την Έβερτον στο «Χιλ Ντίκινσον Στέιντιουμ» και ολοκλήρωσε ιδανικά την 27η αγωνιστική της Premier League, καθώς παρέμεινε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ διατήρησε προβάδισμα τριών βαθμών από Τσέλσι και Λίβερπουλ, ενώ μείωσε σε τρεις βαθμούς την απόσταση από την τρίτη Άστον Βίλα, συνεχίζοντας δυναμικά τη μάχη για την έξοδο στο Champions League.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και ανέδειξε τον ρόλο των επιλογών από τον πάγκο. Ο Μπένιαμιν Σέσκο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 58ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Αμάντ Ντιαλό, και άλλαξε την ισορροπία του αγώνα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκδήλωσε αντεπίθεση στο 71’, ο Σέσκο βρέθηκε σε θέση βολής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 0-1. Ο Σλοβένος επιθετικός χάρισε τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του και επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό της «χρυσής» αλλαγής.

Η νίκη ενίσχυσε τη βαθμολογική θέση των «κόκκινων διαβόλων» και διατήρησε ανοιχτή τη μάχη της τετράδας. Η Γιουνάιτεντ έφτασε τους 48 βαθμούς, κράτησε απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες της και παρέμεινε σε τροχιά ευρωπαϊκής εξόδου.

Αποτελέσματα 27ης αγωνιστικής

Αγώνας Σκορ Σκόρερ Άστον Βίλα – Λιντς 1-1 88΄ Εϊμπραχαμ – 31′ Σταχ Μπρέντφορντ – Μπράιτον 0-2 30′ Γκόμεζ, 45′ Γουέλμπεκ Τσέλσι – Μπέρνλι 1-1 4′ Πέδρο – 90+3΄ Φλέμινγκ Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ 0-0 – Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1 14′, 27′ Ο’Ράιλι – 22′ Χολ Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς 1-0 90′ Γκεσάν Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ 0-1 90+7΄ ΜακΆλιστερ Σάντερλαντ – Φούλαμ 1-3 76′ Λε Φι – 54′, 61′ Χιμένεθ, 85′ Ιγουόμπι Τότεναμ – Άρσεναλ 1-4 34′ Μουανί – 32′, 61′ Εζε, 47′, 90+4΄ Γκιοκέρες Έβερτον – Μάντσεστερ Γ. 0-1 71΄ Σέσκο

Βαθμολογία (27 αγώνες)