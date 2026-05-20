Premier League: Η Μπόρνμουθ απέσπασε βαθμό από τη Σίτι ανακηρύσσοντας Πρωταθλήτρια Αγγλίας την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπόρνμουθ κι έκανε δώρο τον τίτλο της Premier League στην Άρσεναλ, κλείνοντας με τον χειρότερο τρόπο την τελευταία σεζόν του Πεπ Γκουαρδιόλα στους «πολίτες». Η Άρσεναλ είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη σεζόν 2025/26, επιστρέφοντας στο «θρόνο» μετά από απουσία 22 χρόνων.

Για να τα καταφέρει πριν ακόμα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, πήρε ένα «δωράκι» από τη Μπόρνμουθ η οποία απόψε αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι κι εξασφάλισε την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Europa League) για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Μάντσεστερ Σίτι είχε πέντε τελικές προσπάθειες έναντι μόλις μίας της Μπόρνμουθ και κατοχή μπάλας στο 62% στα πρώτα 35 λεπτά, όμως δεν βρήκε το πολυπόθητο γκολ που θα την έβαζε στη θέση του οδηγού. Στο 37′ “πλήρωσε” ακριβώς αυτό το γεγονός, όταν δέχθηκε ένα υπέροχο γκολ, προϊόν άψογης ομαδικής προσπάθειας από τους παίκτες της Μπόρνμουθ. Η μπάλα πήγε στα αριστερά και ο Τρουφέρ γύρισε τη μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Κρουπί να εκτελεί τον Ντοναρούμα με εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ με το δεξί.

Στις αρχές του δευτέρου μέρους (47′), η Σίτι έφτασε κοντά στην ισοφάριση, με τον Πέτροβιτς να σταματάει τον Ο’Ράιλι στο μεταξύ τους τετ α τετ, στη δεύτερη τελική των “πολιτών” εντός εστίας. Στο 62′ οι γηπεδούχοι παραλίγο να διπλασιάσουν το προβάδισμά τους, όταν μετά από μία φάση διαρκείας ο Ράγιαν εκτέλεσε από πλάγια θέση στο όριο της μικρής περιοχής, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι. Ο Γκουαρδιόλα προσπάθησε να αλλάξει κάτι στο ματς με τέσσερις αλλαγές, όμως η ομάδα του δεν μπορούσε καν να βρει τελική προσπάθεια. Στο 90′ ο Μπρουκς παραλίγο να τελειώσει το ματς όταν βγήκε απέναντι από τον Ντοναρούμα σε αντεπίθεση, όμως το πλασέ του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Η Σίτι ισοφάρισε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων με δυνατό σουτ του Χάαλαντ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μετά από σουτ του Κουσάνοφ που έστειλε τη μπάλα στη ρίζα του δεξιού δοκαριού.

ΓΚΟΛ: 39′ Κρουπί – 90’+5′ Χάαλαντ

ΚΙΤΡΙΝΗ: 37′ Άνταμς, 59′ Χιλ

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 62′ Ράγιαν – 90’+5′ Κουσάνοφ

Μπόρνμουθ (Άντονι Ιραόλα): Πέτροβιτς, Σμιθ, Χιλ, Σένεσι (90′ Κουκ), Τρουφέρ, Σκοτ, Άνταμς, Ραγιάν (84′ Μπρουκς), Κρουπί (76′ Κλάιφερτ), Τάβερνιερ, Εβανίλσον (90′ Ουνάλ)

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Νούνες, Κουσάνοφ, Γκεΐ, Ο’Ράιλι, Ρόδρι, Κόβατσιτς (56′ Φόντεν), Σίλβα (56′ Σερκί), Σεμένιο (56′ Σαβίνιο), Ντοκού (76′ Μαρμούς), Χάαλαντ

Παρατείνεται η αγωνία για την Τότεναμ που έχασε 2-1 στο Λονδίνο από την Τσέλσι

Λίγη ώρα αργότερα η Τσέλσι επικράτησε της Τότεναμ με 2-1 στο λονδρέζικο ντέρμπι και ξαναμπήκε σε… τροχιά Ευρώπης, πιάνοντας (για την ώρα) την 8η θέση που οδηγεί στο επόμενο Conference League. Κι έχει ακόμη ελπίδες για το Europa League, αν ακαταφέρει την τελευταία αγωνιστική (παίζει εκτός με τη Σάντερλαντ) να προσπεράσει την Μπράιτον (είναι στο +1 και υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

Την ίδια ώρα η Τότεναμ παρέμεινε στη 17η θέση και στο +2 απ’ την Γουέστ Χαμ κι εξακολουθεί να… αγχώνεται για την παραμονή της, καθώς θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν βαθμό την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Έβερτον, για να παραμείνει στην κατηγορία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής της Premier League:

Παρασκευή 15/05

Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 4-2

Κυριακή 17/05

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

Γουλβς – Φούλαμ 1-1

Έβερτον – Σάντερλαντ 1-3

Λιντς – Μπράιτον 1-0

Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας 2-2

Νιουκάστλ – Γουέστ Χαμ 3-1

Δευτέρα 18/05

Άρσεναλ – Μπέρνλι 1-0

Τρίτη 19/05

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1

Τσέλσι – Τότεναμ 2-1

Η βαθμολογία

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore