Premier League: Μπρέντφορντ και Γουλβς έμειναν στο 2-2 και αλληλοεξουδετερώθηκαν – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Το τελικό 2-2 μεταξύ Μπρέντφορντ και Γουλβς, στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η «αυλαία» της 30ής αγωνιστικής της Premier League δεν ικανοποίησε – επί της ουσίας – καμία από τις δύο ομάδες.

Η Γουλβς έπαιζε απόψε ίσως το τελευταίο της χαρτί για να συνεχίσει να ελπίζει στο θαύμα της παραμονής στην Premier League. Ήθελε πάση θυσία το “τρίποντο” στο “Community Stadium”, όπως και η γηπεδούχος, Μπρέντφορντ, για να μπει γερά στη μάχη για ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης περιόδου.

Αυτό διότι, οι “μέλισσες” απέτυχαν να βρεθούν στο -2 από τη Λίβερπουλ, ενώ από την πλευρά τους οι “λύκοι” εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα χρειάζονται μόνο νίκες για να συνεχίζουν να ελπίζουν στο θαύμα. Πλέον, επτά αγωνιστικές πριν από το φινάλε έχουν μόνο μαθηματικές ελπίδες για να παραμείνουν στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας.

Τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής της Premier League:

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0

Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0

Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 0-0

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 3-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 0-0

Λίβερπουλ-Τότεναμ 1-1

Μπρέντφορντ-Γουλβς 2-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)