Premier League: Νέες απώλειες για Σίτι και Αστον Βίλα και η Άρσεναλ έχει μπροστά της μεγάλη ευκαιρία

Η 21η αγωνιστική της Premier League είχε τα πάντα: γκολ, ανατροπές, ισοπαλίες και μεγάλα παιχνίδια. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρέμεινε χωρίς νίκη στη «μετά Αμορίμ» εποχή, η Νιούκαστλ πέτυχε επική ανατροπή απέναντι στη Λιντς, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε τις απώλειες βαθμών, κινδυνεύοντας να μείνει ακόμη πιο πίσω στη μάχη του τίτλου. Παράλληλα, η Μπρέντφορντ έκανε σημαντικό βήμα για την Ευρώπη, η Τσέλσι λύγισε στο Λονδρέζικο ντέρμπι με τη Φούλαμ, και η Μπόρνμουθ επικράτησε στο δικό της θρίλερ απέναντι στην Τότεναμ.

Η Γιουνάιτεντ, μετά την απομάκρυνση του Ρουμπέν Αμορίμ, προσπάθησε να αλλάξει σελίδα με τον Ντάρεν Φλέτσερ στον πάγκο, όμως δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έμειναν στο 2-2 εκτός έδρας με την Μπέρνλι και συνεχίζουν να αγνοούν το «τρίποντο» μέσα στο 2026, φτάνοντας τους 32 βαθμούς, έναν μόλις πίσω από τις θέσεις της Ευρώπης. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τη Γιουνάιτεντ, αφού μόλις στο 13’ ο Χέβεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους. Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν, με τον Σέσκο να ισοφαρίζει στο 50’ και να κάνει την ανατροπή στο 60’ έπειτα από πάσα του Ντόργκου. Ωστόσο, η χαρά τους κράτησε λίγο, καθώς ο Άντονι με εξαιρετικό πλασέ στο 66’ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Η ομάδα του Φλέτσερ δείχνει να μην έχει συνέλθει ψυχολογικά από την αποχώρηση του Αμορίμ, καθώς έχει τρεις διαδοχικές ισοπαλίες απέναντι σε αντιπάλους κάτω από τη 15η θέση της βαθμολογίας και πλέον βλέπει την τέταρτη θέση να απομακρύνεται. Μετά τη νέα απώλεια βαθμών, έπεσε στην έκτη θέση, πίσω από τη Μπρέντφορντ.

Την ίδια ώρα, ένα αδιανόητο ματς εξελισσόταν στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Η Λιντς προηγήθηκε με 3-2 στο 79’, όμως η Νιούκαστλ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, ισοφάρισε στο 90+1’ και πήρε τη νίκη στο 90+12’ με γκολ του Μπαρνς, επικρατώντας 4-3 σε μια πραγματική «ματσάρα».

Η Μάντσεστερ Σίτι, από την πλευρά της, συνέχισε την αγωνιστική της καθίζηση, μένοντας για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη στην Premier League. Οι «πολίτες» ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Μπράιτον, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική ισοπαλία τους και τη δεύτερη εντός έδρας, μετά από εκείνες απέναντι σε Σάντερλαντ (0-0) και Τσέλσι (1-1). Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε το 20ό γκολ του στο πρωτάθλημα, ανοίγοντας το σκορ για τη Σίτι, όμως ο Μιτόμα απάντησε για τους «γλάρους». Σημειώνεται ότι η Μπράιτον αγωνίστηκε χωρίς τον Έλληνα επιθετικό Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις λίγο πριν τη σέντρα και έμεινε εκτός αποστολής. Αν η Άρσεναλ νικήσει τη Λίβερπουλ στο ντέρμπι της Πέμπτης, η Σίτι θα βρεθεί στο -8 από την κορυφή.

Η Μπρέντφορντ, από την άλλη, δείχνει να «πετάει». Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιγκόρ Τιάγκο, που πέτυχε δύο τέρματα, επικράτησε άνετα 3-0 της Σάντερλαντ και έβαλε «πλώρη» για την έξοδο στο Champions League.

Στο Λονδίνο, η Τσέλσι δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το σοκ της αποχώρησης του Έντσο Μαρέσκα. Με τον Κάλουμ ΜακΦάρλαν να εκτελεί χρέη προσωρινού προπονητή, οι «μπλε» γνώρισαν την ήττα 2-1 από τη Φούλαμ στο «Κρέιβεν Κότατζ». Η αποβολή του Κουκουρέγια στο 22’ αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς παρότι η Τσέλσι ισοφάρισε, δεν κατάφερε να αντέξει μέχρι τέλους.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μπόρνμουθ επικράτησε 3-2 της Τότεναμ σε ένα συναρπαστικό ματς στο «Βιτάλιτι», ενώ Κρίσταλ Πάλας και Άστον Βίλα έμειναν στο απόλυτο μηδέν. Η Γουλβς, τέλος, παρέμεινε αήττητη για τρίτο σερί αγώνα, παίρνοντας ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Έβερτον.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Γουλβς 1-1

Φούλαμ-Τσέλσι 2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 2-2

Νιούκαστλ-Λιντς 4-3

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

Άρσεναλ-Λίβερπουλ 8/1

Η βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

