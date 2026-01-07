Premier League: Σπουδαίο «διπλό» της Νότιγχαμ επί της Γουέστ Χαμ – Δείτε τα γκολ

Την πιο σημαντική νίκη της μέχρι στιγμής στη φετινή Premier League πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία πέρασε θριαμβευτικά από το «London Stadium» επικρατώντας με 2-1 της Γουέστ Χαμ.

Η αναμέτρηση είχε συναρπαστική εξέλιξη. Η Φόρεστ βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, όταν ο Μουρίγιο σημείωσε αυτογκόλ στο 13ο λεπτό. Ωστόσο, η ομάδα δεν το έβαλε κάτω και στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε ρυθμούς, καταφέρνοντας να ισοφαρίσει με τον Νίκολας Ντομίνγκες στο 55’. Το νικητήριο τέρμα ήρθε λίγο πριν από το φινάλε, με πέναλτι του Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ στο 89’, χαρίζοντας στους «Ξυλοκόπους» ένα σπουδαίο «τρίποντο» μακριά από το γήπεδό τους.

Με αυτή τη νίκη, η Φόρεστ ανέβηκε στη 17η θέση, έχοντας πλέον 7 βαθμούς περισσότερους από τη Γουέστ Χαμ, που έμεινε στους 14 βαθμούς και στην 18η θέση. Σημαντικό στοιχείο του αγώνα ήταν η παρουσία του Κώστα Μαυροπάνου, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός σε όλη τη διάρκεια του ματς με τη φανέλα των «Σφυριών».

Με την αναμέτρηση αυτή άνοιξε η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Premier League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

Μπόρνμουθ-Τότεναμ 7/1

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 7/1

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 7/1

Έβερτον-Γουλβς 7/1

Φούλαμ-Τσέλσι 7/1

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 7/1

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 7/1

Νιούκαστλ-Λιντς 7/1

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

Άρσεναλ-Λίβερπουλ 8/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

