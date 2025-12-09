Premier League: 29χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη για δύο επιθέσεις

Οι Αρχές στο Λονδίνο συνέλαβαν έναν 29χρονο ποδοσφαιριστή της Premier League, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για δύο επιθέσεις και για υπόθεση διατάραξης της δημόσιας τάξης. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ενώ τα στοιχεία του παίκτη, που είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για νομικούς λόγους.

Η ισπανική εφημερίδα Marca αναφέρει ότι η νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας ενός υπόπτου, εκτός αν πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις ή μέχρι να του απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες.

Το φερόμενο θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του. Ο ποδοσφαιριστής αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.